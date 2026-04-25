Spojené štáty majú podľa Trumpa v rukách všetky tromfy: Zrušil cestu svojich vyslancov do Pakistanu

Petra Sušaninová
TASR
Útok na Irán
Už nechce diskusie o ničom.

Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že zrušil plánovanú cestu svojich vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Pakistanu. Z Islamabadu už skôr odcestoval iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Môžu nám zavolať kedykoľvek budú chcieť, ale vy už neabsolvujete ďalšie 18-hodinové lety, aby ste tam len tak sedeli a rozprávali sa o ničom,“ povedal Trump v telefonickom rozhovore pre televíziu Fox News to, čo podľa svojich slov tlmočil svojím vyjednávačom, ktorí sa práve chystali odísť do Islamabadu.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Nemecko vyšle mínolovku na misiu v Hormuzskom prielive: Trump nariadil zničiť lode kladúce míny
2.
Uniknúť z vojny a zachovať si tvár: Spojené štáty podľa Iránu uviazli a hľadajú východisko
3.
Irán pripravuje ponuku, tvrdí Donald Trump. Tá by mala vyhovieť požiadavkám USA
Zobraziť všetky články (247)

Spojené štáty majú podľa Trumpa v rukách všetky tromfy a cestu zrušil pre postoj Iránu v rokovaniach, citoval z ďalšieho telefonátu so šéfom Bieleho domu novinár portálu Axios Barak Ravid. Napriek tomu sa americký prezident podľa neho vojnu s Iránom obnoviť aspoň zatiaľ nechystá.

Irán rokovania na programe nemal

Krátko predtým médiá a svetové agentúry informovali, že Arákčí odcestoval z Pakistanu po rokovaniach s tamojšími predstaviteľmi a pokračuje vo svojej diplomatickej ceste so zástavkami v Ománe a Rusku. Do Pakistanu by sa vraj mohol vrátiť, aby sa s americkými vyslancami stretol začiatkom budúceho týždňa.

Biely dom v piatok oznámil, že Trump vyšle Witkoffa a Kushnera do Pakistanu na schôdzku s Arákčím. Iránske štátne médiá však uviedli, že priame rokovania americkej a iránskej delegácie v Islamabade nie sú na programe.

Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
1 na 1
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Černobyľ
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Dunaj k vašim službám
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé

