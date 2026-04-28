Washington má červené čiary: Trumpovi sa nepáči nový návrh Iránu na riešenie vojny

Americký prezident Donald Trump nie je spokojný s novým iránskym návrhom na vyriešenie konfliktu na Blízkom východe, pretože sa nezaoberá iránskym jadrovým programom. S odvolaním sa na anonymného predstaviteľa o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Šéf Bieleho domu v pondelok so svojimi poradcami pre národnú bezpečnosť rokoval o novom iránskom návrhu na vyriešenie konfliktu, oznámila predtým novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová bez uvedenia, či prezident návrh prijme.
Podľa Trumpa v Iráne vládne zmätok
Americký portál Axios avizoval, že sa Trump stretne so svojím tímom pre národnú bezpečnosť, aby diskutovali o ponuke Iránu na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a odloženie jadrových rokovaní na neskôr.
Stanica ABC News s odvolaním sa na dvoch anonymných amerických predstaviteľov informovala, že dohoda nespĺňa červené čiary Washingtonu. Leavittová zároveň novinárom povedala, že „červené čiary prezidenta vo vzťahu k Iránu boli vyjadrené veľmi, veľmi jasne, nielen americkej verejnosti, ale aj im samotným“.
Trump v sobotu oznámil, že zrušil plánovanú cestu svojich vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Pakistanu. V príspevku na svojej platforme Truth Social napísal, že v rámci vedenia Iránu panujú „obrovské vnútorné spory a zmätok“. „Nikto nevie, kto tam vládne, ani oni sami,“ tvrdil a dodal, že ak chcú Iránci rokovať, stačí, aby zatelefonovali.
Ekonomická jadrová zbraň
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio prirovnal iránsku blokádu Hormuzského prielivu k „ekonomickej jadrovej zbrani“ a zároveň vyhlásil, že Teherán sa snaží ovládnuť región. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V rozhovore pre televíziu Fox News Rubio v pondelok povedal, že narušenie tejto kľúčovej námornej trasy ukazuje, prečo nesmieme dovoliť, aby Irán získal jadrové zbrane. „Prieliv je v podstate ekvivalentom ekonomickej jadrovej zbrane, ktorú sa snažia použiť proti svetu, a chvália sa tým,“ povedal. Podľa jeho slov, pokiaľ by Irán získal jadrové zbrane, „držal by celý región ako rukojemníkov“.
