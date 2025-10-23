Putin dostal košom: Trump sa vyjadril jasne, plánované stretnutie v Budapešti nebude, prísť má až v tento moment

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Trump zrušil plánované stretnutie s Putinom, hovorí o možnosti v budúcnosti.

Americký prezident Donald Trump v stredu večer potvrdil, že plánované stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom bolo zrušené. Naznačil však, že k rokovaniu so šéfom Kremľa by mohlo dôjsť v budúcnosti. Hlavnou témou stretnutia malo byť mierové riešenie konfliktu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„Zrušili sme stretnutie s prezidentom Putinom,“ povedal Trump počas rokovania s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Markom Ruttem v Bielom dome. „Proste mi to nepripadalo správne. Nemal som pocit, že by sme sa dostali tam, kam potrebujeme. Tak som to zrušil, ale v budúcnosti sa stretneme,“ oznámil.

Dohoda o stretnutí v Budapešti padla

Trump minulý týždeň po telefonáte s Putinom oznámil, že sa dohodli na stretnutí v Budapešti, ktoré by sa podľa neho mohlo konať do dvoch týždňov. V utorok však vyhlásil, že nestojí o schôdzku, ktorá by bola zbytočná, a že nechce strácať čas.

Foto: SITA/AP

Šéf Bieleho domu zároveň naznačil, že hlavným sporným bodom zostáva odmietavý postoj Ruska k návrhu zastaviť boje na súčasnej frontovej línii. Rusko aj Maďarsko v stredu potvrdili, že prípravy stretnutia stále prebiehajú, no dátum schôdzky zatiaľ nie je stanovený.

Washington uvalil nové sankcie, no má záujem o rokovania

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v noci na štvrtok vyhlásil, že napriek rozhodnutiu USA uvaliť nové sankcie na Rusko má Washington naďalej záujem o stretnutie s ruskými predstaviteľmi.

„S Rusmi by sme sa stále radi stretli,“ povedal Rubio podľa agentúry AFP. „Vždy budeme mať záujem o spoluprácu, ak sa naskytne príležitosť dosiahnuť mier,“ vysvetlil.

Nové sankcie sa dotkli ropných gigantov Rosnefť a Lukoil

Americký prezident Donald Trump dúfa, že nové sankcie, ktoré Spojené štáty uvalili na ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil, budú v platnosti iba krátkodobo a čoskoro budú zrušené. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a AFP. „Ide o enormné sankcie… A dúfame, že nebudú trvať dlho. Dúfame, že vojna sa skončí,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni.

Podľa vlastných slov „cítil, že nastal čas“ na uvalenie nových sankcií. Agentúra AFP pripomína, že Trump tento krok odkladal niekoľko mesiacov, dúfajúc, že presvedčí Putina, aby pristúpil k mierovému riešeniu konfliktu na Ukrajine. Na stretnutí s Ruttem sa však posťažoval, že jeho rozhovory s Putinom „nikam nevedú.“

„Dúfajme, že bude rozumnejší,“ povedal Trump na adresu Putina. „A dúfajme, že aj (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj bude rozumnejší. Viete ako sa hovorí, na tango sú potrební dvaja,“ vyhlásil.

USA zatiaľ Ukrajine neposkytnú strely Tomahawk

Šéf Bieleho domu zároveň obhajoval svoje rozhodnutie nedodať Ukrajine strely Tomahawk. Výcvik ukrajinských vojakov by podľa neho trval od šiestich mesiacov do jedného roka a ide o „nesmierne náročný proces.“ O dodaní týchto striel s plochou dráhou letu, schopných zasiahnuť ciele hlboko v území Ruska, Trump minulý piatok rokoval so Zelenským, no o ich dodaní zatiaľ nerozhodol.

Americké sankcie majú oslabiť ruský energetický sektor

Spojené štáty v stredu večer uvalili na Rusko nové sankcie zamerané na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil. V stredu večer to oznámil minister financií USA Scott Bessent, podľa ktorého tieto firmy „financujú vojenskú mašinériu Kremľa.“ TASR o tom píše podľa agentúr AFP a AP.

Foto: SITA/AP

Sankcie podľa amerického ministerstva zvyšujú tlak na ruský energetický sektor a znižujú schopnosť Kremľa získavať financie na pokračovanie vojny na Ukrajine a podporu svojej oslabenej ekonomiky. „Teraz je čas zastaviť zabíjanie a okamžite vyhlásiť prímerie,“ uviedol Bessent.

„Vzhľadom na odmietavý postoj (ruského) prezidenta (Vladimira) Putina k ukončeniu tejto nezmyselnej vojny, ministerstvo financií uvalilo sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti, ktoré financujú vojenskú mašinériu Kremľa. Ministerstvo financií je pripravené v prípade potreby prijať ďalšie opatrenia na podporu úsilia (amerického) prezidenta (Donalda) Trumpa ukončiť ďalšiu vojnu. Vyzývame našich spojencov, aby sa k nám pridali a dodržiavali tieto sankcie,“ dodal.

Sankcie prichádzajú po rozhodnutí EÚ

Bessent krátko pred uvalením sankcií v rozhovore pre televíziu Fox Business povedal, že „prezident Putin neprišiel na rokovania s úprimným a otvoreným prístupom“ a dodal, že Trump je sklamaný z toho, v akom štádiu sa momentálne mierové rokovania nachádzajú. Uvalenie sankcií zo strany USA prichádza krátko po tom, ako sa členské krajiny EÚ dohodli na 19. balíku sankcií voči Rusku.

