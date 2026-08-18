Mnohých pobúril, šaleli za ním aj Slováci. Virálny nápoj tvrdo narazil, pre nízky záujem mizne z reťazcov

Bolo to ešte v roku 2023, keď mnohé trhy ovládol virálny nápoj Prime. Produkt influencerov Logana Paula a KSI si podmanil predovšetkým mladšie generácie a kvôli svojmu zloženiu čelil aj viacerým kontroverziám. Tie akoby ťahali spotrebiteľov ešte viac a často sa stávalo, že bol v regáloch beznádejne vypredaný. Toto obdobie je už minulosťou a situácia sa rapídne otočila.
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Podľa najnovších správ sa obraty populárnej značky výrazne prepadli a nízky záujem sa netýka iba amerického či britského trhu. Z ponuky nápoj Prime vyradili už viaceré domáce reťazce, informoval o tom portál Czech Crunch.
Virálny produkt tvrdo narazil
Nápoj Prime sa na trhu predával vo viacerých variantoch – v čase najväčšej slávy v roku 2023 bol dostupný ako hydratačný alebo kofeínový drink. Spojenie dvoch veľkých influencerských mien zabezpečilo, že sa produkt dostal k širokej mase ľudí a spôsobil doslova ošiaľ. E-shopy hlásili vypredané, z regálov Prime mizol rýchlosťou svetla.
To spôsobilo takzvaný FOMO efekt – strach z toho, že človeku ujde niečo trendové/moderné. Z USA sa postupne nápoj dostal na britský trh a neskôr aj do ďalších európskych krajín vrátane Českej republiky a Slovenska. U nás bolo spočiatku Prime náročné zohnať a spotrebitelia ho tak nakupovali za výrazne vyššie sumy od rôznych sprostredkovateľov. Keď prišiel aj do tradičných obchodných reťazcov, spustila sa lavína.
Tá so sebou priniesla okrem veľkého záujmu aj obavy lekárov či iných odborníkov. Ako sme vás informovali v decembri 2023, v Prime Energy ich vyrušovala extrémne vysoká dávka kofeínu, v Prime Hydration zase vysoká dávka draslíka. Bolo to preto, že hlavnými konzumentmi sa stali deti a dospievajúca mládež. Nápoj je síce výrobcom určený pre ľudí od 18 rokov, no v praxi v obchodoch nepodliehal takémuto obmedzeniu, a teda sa k nemu vedeli mladiství pomerne jednoducho dostať.
Ako sa dnes ukazuje, rok 2023 bol pravdepodobne vrcholom influencerskej značky. V súčasnosti dostupné štatistiky deklarujú, že obraty spoločnosti v jednotlivých krajinách výrazne klesajú. Napríklad vo Veľkej Británii okrem tržieb zásadne klesol aj zisk, v Austrálii sa dokonca tamojšia pobočka dostala s dlhmi do nútenej správy. Okrem toho Prime postupne stráca aj strategické športové partnerstvá s klubmi ako Arsenal, Bayern Mníchov či FC Barcelona.
Mizne aj z reťazcov
Ako ďalej informoval Czech Crunch, Prime sa v priebehu posledných rokov dostal do problémov s regulátormi vo viacerých krajinách ako Kanada, Holandsko, Dánsko či Nový Zéland. Dôvodom bol vysoký obsah kofeínu v nápojoch Prime Energy.
Tieto skutočnosti značke dozaista nepomohli a jej raketový rast sa pomerne rýchlo zastavil. Ako jeden z hlavných dôvodov úpadku sa však spomína fakt, že Prime nedokázal nadviazať na ošiaľ, ktorý vytvoril. Spočiatku síce pritiahol obrovskú masu zákazníkov, no mnohí z nich sa opakovane k produktu nevrátili a nevytvorili si k nemu vzťah. S jeho zvyšujúcou sa dostupnosťou zároveň opadlo kúzlo veľkého záujmu.
A to až do takej miery, že ho z ponuky vyradili mnohé české obchodné reťazce. Ide napríklad o Albert, Kaufland, Billa, Globus či Penny Market. Viacerí obchodníci sa vo vyjadrení zhodli na tom, že dopyt po nápojoch prudko klesal, pričom Albert či Kaufland Prime nemajú už od minulého roka.
Nám sa podarilo zistiť, že nápoj Prime nie je dostupný ani v slovenskej Bille. Podľa informácií, ktoré portálu interez poskytla samotná spoločnosť, nie je virálny produkt v ponuke zhruba od minulého roka.
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