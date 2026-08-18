Na obľúbenej pláži v Španielsku sa zrejme neokúpete: Museli ju zavrieť, ľudia odchádzali znechutení

Ilustračný záber pláže

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Letná dovolenka
Na plážach boli vyvesené červené vlajky.

Štyri najobľúbenejšie pláže na pobreží Costa del Sol boli uzavreté po tom, ako turisti, ktorí sa kúpali v mori, trpeli záhadnými zdravotnými ťažkosťami. Problémy malo približne 20 ľudí. Ihneď bolo nariadené vykonanie kontroly kvality vody.

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Na plážach bolo dočasne zakázané kúpať sa

Ako informuje web The Sun, návštevníkom v obľúbenom španielskom letovisku Benalmádena bolo odporúčané, aby sa vyhli kúpaniu sa v mori. Na štyroch populárnych plážach boli počas uplynulého víkendu vyvesené červené vlajky. Ľudia, ktorí sa predtým kúpali, mali zdravotné ťažkosti. Konkrétne malo ísť o kožné problémy. Ľudia mali okrem iného na koži nepríjemné vyrážky.

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Problémy začali počas uplynulého víkendu po tom, ako sa lokalitou prehnala búrka. Je tak možné, že následkom nej ľudia prišli do kontaktu s odpadovou vodou, ktorá sa do mora dostala. Pláž Santa Ana bola prvou plážou v Benalmádene, na ktorej v nedeľu tesne po poludní vyvesili červenú vlajku. Krátko nato bolo rovnaké rozhodnutie o zákaze kúpania prijaté aj na troch ďalších obľúbených plážach, a to Bil-Bil, Arroyo de la Miel a Los Melilleros.

Ilustračný záber pláže
Ilustračná foto: Unsplash

Jedna z pláží ostala naďalej zatvorená

Ihneď bolo nariadené vykonanie mimoriadnych testov kvality vody. Spustilo sa pátranie po tom, či došlo ku kontaminácii vody a čo ju mohlo spôsobiť. Tri zo štyroch pláží boli následne znovu sprístupnené, jedna však ostala aj naďalej uzavretá a plávanie bolo aj naďalej zakázané. Presná príčina zdravotných ťažkostí zatiaľ nie je známa. Výsledky nariadených testov kvality vody nie sú dostupné pre verejnosť.

Ďalšie dve pláže v rovnakej oblasti v uplynulých dňoch vyvesili žltú vlajku. V ich blízkosti bol totiž zaznamenaný výskyt medúz. Mestský úrad žiada návštevníkov pláží, aby vždy rešpektovali nariadenia a držali sa pokynov bezpečnostných a záchranných služieb.

Jedna správa v miestnej tlači poukázala na to, že zdravotné ťažkosti pociťovali ľudia po plávaní v blízkosti úseku pobrežia, kde minulý rok v máji došlo k prasknutiu potrubia. Na hladine sa následne objavila rozsiahla škvrna znečistenia. Ľudia hlásili, že more malo nechutnú hnedú farbu. Zatiaľ však nie je možné potvrdiť súvislosť ani so spomínanou búrkou, ani s prasknutým potrubím.

Problém so znečistenou plážou hlásia aj v Turecku

Ako sme vás informovali, Španielsko nie je jedinou krajinou, ktorá má problém s niektorými plážami. Jedno z najvychytenejších miest v tureckej Alanyi je plné mikroplastov. Situácia je natoľko vážna, že sa tu ľudia neokúpu. Miestni obyvatelia sa snažia úrady prinútiť, aby pláž čo najskôr vyčistili.

Pláž v Turecku
Ilustračná foto: Unsplash

Soğukkapı Beach je miesto známe svojou krásou a bohatou históriou. Pokrýva ho však plastový odpad. Ten sa vznáša na vode, no pokryl už aj piesok na pláži. Problém so znečistením je v Alanyi čoraz vážnejší. Domáci, ale aj turisti, ktorí si v posledných dňoch chceli užiť oddych na Soğukkapı Beach, ostali mimoriadne sklamaní a rovno sa otáčali a odchádzali preč.

Ľudia žiadajú miestne úrady, aby čím skôr zakročili a pláž vyčistili. Ide vraj o vážny problém, ktorý už jednoducho nie je možné ignorovať, o to viac, že z hľadiska turizmu je spomínaná pláž dôležitým miestom. Starosta Alanye Osman Tarık Özçelik prisľúbil, že je pripravený zasiahnuť a podniknúť potrebné kroky. Nedovolí vraj, aby boli ohrozené príjmy z cestovného ruchu.

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