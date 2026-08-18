Na obľúbenej pláži v Španielsku sa zrejme neokúpete: Museli ju zavrieť, ľudia odchádzali znechutení

Štyri najobľúbenejšie pláže na pobreží Costa del Sol boli uzavreté po tom, ako turisti, ktorí sa kúpali v mori, trpeli záhadnými zdravotnými ťažkosťami. Problémy malo približne 20 ľudí. Ihneď bolo nariadené vykonanie kontroly kvality vody.
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Na plážach bolo dočasne zakázané kúpať sa
Ako informuje web The Sun, návštevníkom v obľúbenom španielskom letovisku Benalmádena bolo odporúčané, aby sa vyhli kúpaniu sa v mori. Na štyroch populárnych plážach boli počas uplynulého víkendu vyvesené červené vlajky. Ľudia, ktorí sa predtým kúpali, mali zdravotné ťažkosti. Konkrétne malo ísť o kožné problémy. Ľudia mali okrem iného na koži nepríjemné vyrážky.
Problémy začali počas uplynulého víkendu po tom, ako sa lokalitou prehnala búrka. Je tak možné, že následkom nej ľudia prišli do kontaktu s odpadovou vodou, ktorá sa do mora dostala. Pláž Santa Ana bola prvou plážou v Benalmádene, na ktorej v nedeľu tesne po poludní vyvesili červenú vlajku. Krátko nato bolo rovnaké rozhodnutie o zákaze kúpania prijaté aj na troch ďalších obľúbených plážach, a to Bil-Bil, Arroyo de la Miel a Los Melilleros.
Jedna z pláží ostala naďalej zatvorená
Ihneď bolo nariadené vykonanie mimoriadnych testov kvality vody. Spustilo sa pátranie po tom, či došlo ku kontaminácii vody a čo ju mohlo spôsobiť. Tri zo štyroch pláží boli následne znovu sprístupnené, jedna však ostala aj naďalej uzavretá a plávanie bolo aj naďalej zakázané. Presná príčina zdravotných ťažkostí zatiaľ nie je známa. Výsledky nariadených testov kvality vody nie sú dostupné pre verejnosť.
Ďalšie dve pláže v rovnakej oblasti v uplynulých dňoch vyvesili žltú vlajku. V ich blízkosti bol totiž zaznamenaný výskyt medúz. Mestský úrad žiada návštevníkov pláží, aby vždy rešpektovali nariadenia a držali sa pokynov bezpečnostných a záchranných služieb.
Jedna správa v miestnej tlači poukázala na to, že zdravotné ťažkosti pociťovali ľudia po plávaní v blízkosti úseku pobrežia, kde minulý rok v máji došlo k prasknutiu potrubia. Na hladine sa následne objavila rozsiahla škvrna znečistenia. Ľudia hlásili, že more malo nechutnú hnedú farbu. Zatiaľ však nie je možné potvrdiť súvislosť ani so spomínanou búrkou, ani s prasknutým potrubím.
Problém so znečistenou plážou hlásia aj v Turecku
Ako sme vás informovali, Španielsko nie je jedinou krajinou, ktorá má problém s niektorými plážami. Jedno z najvychytenejších miest v tureckej Alanyi je plné mikroplastov. Situácia je natoľko vážna, že sa tu ľudia neokúpu. Miestni obyvatelia sa snažia úrady prinútiť, aby pláž čo najskôr vyčistili.
Soğukkapı Beach je miesto známe svojou krásou a bohatou históriou. Pokrýva ho však plastový odpad. Ten sa vznáša na vode, no pokryl už aj piesok na pláži. Problém so znečistením je v Alanyi čoraz vážnejší. Domáci, ale aj turisti, ktorí si v posledných dňoch chceli užiť oddych na Soğukkapı Beach, ostali mimoriadne sklamaní a rovno sa otáčali a odchádzali preč.
Ľudia žiadajú miestne úrady, aby čím skôr zakročili a pláž vyčistili. Ide vraj o vážny problém, ktorý už jednoducho nie je možné ignorovať, o to viac, že z hľadiska turizmu je spomínaná pláž dôležitým miestom. Starosta Alanye Osman Tarık Özçelik prisľúbil, že je pripravený zasiahnuť a podniknúť potrebné kroky. Nedovolí vraj, aby boli ohrozené príjmy z cestovného ruchu.
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