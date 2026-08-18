Dojatý Marek Mach zverejnil video: Za dva dni mu ľudia vyzbierali 233-tisíc eur, ľuďom posiela odkaz

Aktivista Marek Mach a vyzbieraná suma na Donio

Foto: Instagram - marekmach_/Donio.sk

Roland Brožkovič
"Nesmierne si to vážim a veľmi veľa to pre mňa znamená."

Aktivista Marek Mach iba pred pár dňami oznámil, že má onkologické ochorenie, následne mu bola v nedeľu (16. augusta) spustená zbierka s cieľovou sumou 49-tisíc eur a po dvoch dňoch svieti vyše 233-tisíc. Dojatý zakladateľ iniciatívy Mladí proti fašizmu teraz zverejnil video. Suma pritom neustále narastá.

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Na začiatku videa Mach priznáva, že mu vybehla slza, možno aj dve. „Rozhodol som sa, tak, ako to bolo napísané aj v tej zbierke, všetky tie peniaze, ktoré v tej zbierke sú a ja ich nebudem potrebovať na liečbu, pretože sa toho vyzbieralo oveľa, oveľa viac, než koľko moja liečba bude stáť, posuniem ďalším ľuďom, ktorí to budú potrebovať, a to do posledného centa,“ povedal Marek Mach.

Peniaze sa okamžite vyzbierali

Vysvetlil, že v posledných dňoch je viac unavený a v nedeľu poobede preto zaspal. Jeho kamarátka Katka zatiaľ zbierku zverejnila a keď sa večer zobudil, už bola vyzbieraná skoro celá suma. Krátko nato tam už svietilo 100-tisíc eur. „Nesmierne si to vážim a veľmi veľa to pre mňa znamená,“ dodal.

„Veľmi by som si želal, aby sme žili v krajine, kde takéto zbierky nebudú treba. Kde sa skrátka ľudia dostanú k liečbe bez ohľadu na to, či ich niekto pozná alebo ich nepozná, alebo majú peniaze alebo nemajú peniaze, ale dostanú sa k nej, pretože ju potrebujú,“ uzavrel a divákom sľúbil, že spraví všetko na to, aby bolo takýchto zbierok v budúcnosti čo najmenej.

Marek Mach svoju diagnózu oznámil prostredníctvom videa na sociálnej sieti ešte pred týždňom, čím zároveň vysvetlil svoju nedávnu neaktivitu vo virtuálnom priestore. Ako vo videu priblížil, na hrudníku si nahmatal hrčku a uplynulé dva mesiace strávil vyšetreniami v nemocniciach. „Mám rakovinu, kamoši,“ uviedol Mach s tým, že vďaka súčasnej medicíne a vedeckému pokroku má podľa vlastných slov pomerne solídnu šancu na vyliečenie.

Poisťovňa liečbu nehradí

Ako sa neskôr zverejnilo v popise zbierky na Donio, mladý aktivista má štvrté štádium ochorenia. Podľa lekárov však existuje moderná a účinná liečba, ktorá by mu mohla pomôcť, no poisťovňa ju neuhrádza. Stojí 49 165,38 eura. Prispieť môžete na tomto odkaze.

Influencer a aktivista Marek Mach
Foto: Isntagram – marekmach_

„Začiatkom augusta prišla správa, na ktorú sa nedá pripraviť. Diagnostikovali mu rakovinu, Hodgkinov lymfóm vo IV. štádiu, zhubné ochorenie lymfatického systému. Štvrté štádium znie desivo, no práve Hodgkinov lymfóm patrí medzi nádory, ktoré moderná medicína aj v pokročilom štádiu dokáže veľmi účinne liečiť. Marek má pred sebou mesiace liečby a jednu skutočne dôležitú úlohu: znovu vyzdravieť,“ píše sa v zbierke.

Podľa lekárov je pre Mareka najúčinnejšou možnosťou jeden z najmodernejších režimov, BrECADD. Pri pokročilom Hodgkinovom lymfóme dosahuje veľmi dobré výsledky a k organizmu je navyše šetrnejší než staršie liečby. Existuje navyše veľká šanca, že hneď prvá liečba dostane ochorenie pod kontrolu. Slovenská poisťovňa si to však zrejme nemyslí.

Na Donio preto vznikla zbierka, ktorej cieľom bolo vyzbierať práve spomínanú sumu. Nikto však zrejme nečakal takú obrovskú vlnu solidarity. Zbierka bola spustená v nedeľu (16. augusta) a aktuálne tam svieti suma vyše 233-tisíc eur od 12-tisíc darcov.

„Peniaze z výzvy pôjdu predovšetkým na úhradu liečby BrECADD. Ak lekári liečbu upravia alebo bude Marek potrebovať ďalšiu súvisiacu starostlivosť, ktorú poisťovňa nehradí, použijeme ich aj na ňu. Ak nakoniec nebude potrebných všetkých šesť cyklov alebo sa úhradu podarí získať inak, nevyužité prostriedky posunieme ďalším ľuďom, ktorí bojujú s vážnym ochorením. O každom eure budeme otvorene informovať.“

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