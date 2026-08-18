Odhalili nové detaily o postave Mareka Fašianga v Sľube: Divákov zatiahne do boja o dieťa a rozvodu

Retro seriál vstupuje do štvrtej série, ktorá štartuje 7. septembra a diváci sa môžu tešiť na novú tvár, ktorá do deja prinesie poriadnu dávku emócií. K obsadeniu sa pridáva Marek Fašiang, ktorého poznajú aj fanúšikovia seriálu Dunaj, k vašim službám, no tentoraz ho čaká úplne iný príbeh.
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Ako vysokoškolský učiteľ Gabo Lazár sa ocitne uprostred nepríjemného partnerského konfliktu, ktorý sa postupne zmení na boj o vlastného syna. Jeho postava však nebude riešiť iba rozpad vzťahu. Do deja vstúpia aj súdne spory, starostlivosť o dieťa či otázka stretávania sa so synom. Ako naznačil Marek Fašiang pre Markízu, ponúkne divákom pohľad na postavu, ktorá sa ocitne v náročnej životnej situácii.
Boj o syna
Príbeh Gaba Lazára nebude patriť medzi tie najveselšie. „Volám sa Gabo Lazár, alebo baranček, možno krycie meno. Som učiteľom na vysokej škole a budem mať takú trošku menej príjemnú zápletku, keďže sa budem súdiť o môjho syna s mojou partnerkou a budú sa riešiť nepríjemné veci typu rozvod a starostlivosť o dieťa a stýkanie sa s dieťaťom,“ predstavil Marek svoju postavu.
Herec ďalej prezradil, že jeho postava sa ocitne v dvoch rôznych osobných situáciách a práve okolo nich sa to bude točiť počas prvých častí štvrtej série.
Na dobový účes si musel zvyknúť
Seriál sa odohráva v 80. rokoch, a hoci Marekova postava nemá podľa jeho slov nijako závratný kostým, výraznou zmenou prešiel jeho účes. Herec priznal, že pri skúšaní dobových účesov nebol spočiatku práve nadšený. „Priznám sa, že keď sme skúšali rôzne účesy, aby boli dobové, tak som bol trošku vydesený, ale už som si nejako postupom času na to zvykol,“ vyšiel s pravdou von umelec.
Na otázku, či máva takúto vizáž aj v reálnom živote, odpovedal s humorom: „Nie, nechodím takto úplne bežne, aj keď teraz chodím dosť často strapatý.“
Vstúpil do rozbehnutých koľají
Marek Fašiang už má s nakrúcaním seriálov bohaté skúsenosti, a preto ho podľa vlastných slov na pľaci veľa vecí neprekvapilo. Do Sľubu však vstupuje podobne ako do Dunaja, k vašim službám až v čase, keď je príbeh už rozbehnutý. „Na jednej strane je to výhoda, na druhej je to možno aj nevýhoda,“ priznal.
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Podľa neho sa herec musí pri neskoršom nástupe prispôsobiť už vytvorenému fiktívnemu svetu a vzťahom medzi postavami. Napriek tomu si vstup do úspešného projektu pochvaľuje. „Ale ja sa nesťažujem, aspoň som vedel, do čoho idem, a teším sa, že vstupujem do veľmi úspešného projektu,“ povedal nadšený Marek.
Čo preňho znamená sľub?
Záver rozhovoru mal osobnejší význam a týkal sa slova „sľub“, ktoré je v živote veľmi dôležité. Marek Fašiang hovorí, že patrí k ľuďom, ktorí svoje slovo berú vážne. „Mám rád, či už je to v osobnom živote alebo pracovnom, že keď sa niečo sľúbi a podá ruka, tak aspoň za mňa to platí,“ objasnil herec. Ako dodal, považuje sa za „starú školu“, pričom verí, že „slovo robí chlapa“.
Marek Fašiang tak do štvrtej série Sľubu prichádza s postavou, ktorá bude riešiť náročné rodinné vzťahy a boj o dieťa. Diváci zároveň uvidia herca v trochu inej polohe, než na akú boli zvyknutí z jeho predchádzajúcich seriálových úloh. Uvidíme, ako Gabo Lazár zapadne do príbehu a čo všetko jeho príchod medzi ostatné postavy spôsobí.
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