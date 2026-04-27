Chorvátsko rieši problém, domáci sú poriadne nahnevaní: Dovolenkári sa musia pripraviť na komplikácie

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
Chorvátsko
Zásadná zmena sa dotkne každého ubytovania.

Chorvátsko sa rozhodlo urobiť poriadok v tom, čo sa roky len tolerovalo. Nový zákon o pohostinskej činnosti má konečne zasiahnuť čierne prenájmy a nastaviť jasné pravidlá pre všetkých, ktorí na turizme zarábajú.

Ako informuje chorvátsky portál Poslovni, návrh predstavil minister turizmu a športu Tonči Glavina, ktorý otvorene pomenoval problém. Podľa neho sa trh s krátkodobým prenájmom vymkol spod kontroly a bez prísnejších pravidiel to ďalej nepôjde. Pomôcť má aj európska regulácia, ktorá má priniesť viac prehľadu a menej chaosu.

Bývanie nemá slúžiť na turizmus

Jedna z hlavných myšlienok zákona je pomerne jasná. Byty majú slúžiť na bývanie, nie ako neoficiálne hotely. Najmä v prímorských oblastiach sa totiž dlhodobo stávalo, že miestni si bývanie nemohli dovoliť, pretože sa viac oplatilo prenajímať ho turistom.

„Platný zákon bol novelizovaný až deväťkrát, preto prichádzame s novým. Zároveň začala platiť aj európska regulácia krátkodobého prenájmu,“ uviedol Tonči Glavina. Podľa ministra sa už začínajú ukazovať prvé výsledky. Krátkodobých prenájmov ubúda a dlhodobé nájmy, naopak, rastú, konkrétne približne o 15 percent. V praxi to znamená, že viac bytov sa vracia späť na bežný trh a situácia sa pomaly stabilizuje.

Foto: JiriMatejicek, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Digitalizácia a registračné čísla pre každé ubytovanie

Najväčšia zmena príde v tom, že už nebude možné fungovať „načierno“. Každý, kto chce prenajímať krátkodobo, bude musieť pre každú nehnuteľnosť získať vlastné registračné číslo. „Všetky postupy budú digitalizované. Každý poskytovateľ krátkodobého prenájmu získa registračné číslo pre každú ubytovaciu jednotku,“ vysvetlil Tonči Glavina.

Bez tohto čísla nebude možné ponuku ani len zverejniť na platformách. A ak sa tam takýto inzerát objaví, majiteľ riskuje pokuty. Kontroly majú byť systematickejšie a oveľa prísnejšie než doteraz.

Menej masového turizmu, viac kontroly

Chorvátsko zároveň mení aj smerovanie svojho turizmu. Namiesto masového náporu chce lákať návštevníkov počas celého roka a udržať kvalitu života domácich. Zákon však rieši aj inú, menej očakávanú vec. V pohostinských zariadeniach sa má zakázať predaj energetických nápojov mladším ako 18 rokov. Kontrolovať to budú policajti aj inšpektori.

