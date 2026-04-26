Neobývaný chorvátsky ostrov má tvar srdca. Užijete si tu súkromie a romantiku

Na ostrove ukrytom v Jadranskom mori na vás čaká ticho, nádherné pláže, čisté more, súkromie, žiadni turisti a romantika. Má jedinečný tvar, ktorý si zamilujete. Navyše, pláž budete mať len sami pre seba.
Nielenže má Chorvátsko viac ako 1 200 ostrovov, ale šesť z nich má výnimočný tvar pripomínajúci srdce. Nedávno sme vás informovali o jednom z nich – o ostrove Lukovnik, ktorý sa nachádza v severnej Dalmácii v šibenickom súostroví oproti obci Tribunj.
Má rozlohu iba 0,056 km², je neobývaný a nemá žiadnu turistickú infraštruktúru, preto tu pravdepodobne budete celkom sami a budete tak mať nádherné scenérie a prekrásne pláže len sami pre seba.
Na ostrov Lukovnik nepremáva žiadny trajekt, dostanete sa sem len loďou – súkromne alebo organizovaným výletom. Najjednoduchšie sa sem dostanete z obce Tribunj, keďže ostrov sa nachádza hneď oproti. Cesta trvá do 10 minút a cena sa pohybuje od 20 do 50 eur.
Užijete si tu ničím nerušenú romantiku
Za zmienku však určite stojí aj ostrov Rončić, ktorý je jeho takmer identickou kópiou, ale ponúka odlišnú vegetáciu. Tiež je neobývaný. Nachádza sa v zadarskom súostroví v Jadranskom mori v severnej Dalmácii, v tesnej blízkosti ostrovov Žut a Pašman a Národného parku Kornati. Má rozlohu len 0,016 km² a dĺžku pobrežia 0,52 km.
Tento ostrovček je malý, nízky a skalnatý, s riedkou stredomorskou vegetáciou. Dostanete sa sem len loďou. Najlepšími východiskovými bodmi sú práve už spomínané ostrovy Žut a Pašman, na ktoré sa môžete dostať z letoviska Biograd na Moru a zo Zadaru.
Majú ho v obľube najmä jachtári pre jeho pokoj, súkromie a čisté more. Je však dokonalým miestom aj na potápanie a šnorchlovanie. Pre jeho výnimočný tvar a minimum turistov si tu môžete vychutnať ničím nerušený jednodňový romantický výlet na krásnej pláži s priezračným morom.
Preto ak hľadáte miesto bez davov turistov, ktoré ponúka výnimočný zážitok, ostrov Rončić vás určite nesklame.
