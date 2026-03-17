Prekvapujúci koniec veľkej predajne. Obľúbená značka zmizla zo známeho nákupného centra, príde konkurencia?

Ak sa na slovenskom trhu povie názov Dráčik, pre mnohých ide o synonymum hračkárstva. Dlhoročná domáca značka pod Tatrami prevádzkuje desiatky predajní a nechýba ani v najväčších nákupných centrách. Ešte donedávna figurovala aj medzi predajňami v bratislavskom OC Avion, kde mala k dispozícii veľkorysé priestory. Ako sa zdá, táto kapitola sa definitívne uzatvorila.
Redakcia interezu si počas jednej z návštev obchodného centra všimla, že nad veľkou predajňou už nesvieti známe logo, celý priestor bol zakrytý a nedalo sa doň vstúpiť. Ako sa nám podarilo zistiť, nejde o rekonštrukciu, ale o exit Dráčika z nákupného komplexu.
Prekvapivý koniec?
Dráčik už nefiguruje na oficiálnom webe nákupného centra Avion a túto prevádzku vymazal aj z vlastnej webovej stránky. Naoko môže ísť o prekvapivý krok, nakoľko mal v bratislavskom shoppingu zaujímavé priestory a zanedbateľná nie je ani jeho návštevnosť. Na druhej strane sú však interné záležitosti, zmluvy a okolnosti, ktoré verejnosť nepozná.
Je preto ťažké odhadnúť, čo stojí za koncom hračkárstva na známej adrese. Obrátili sme sa preto na zástupcov prevádzkujúcej spoločnosti, tí nám však stanovisko do vydania článku nezaslali. Bližšie informácie nemohlo v dôsledku zmluvných vzťahov poskytnúť ani samotné nákupné centrum.
„Detaily nájomného vzťahu sú predmetom obchodnej zmluvy, preto ich nemôžeme komentovať,“ uviedla pre interez Petra Vojtasová, Customer Experience Leader z INGKA Centres. Z infocentra sme sa ešte skôr dozvedeli, že nejde o sťahovanie a uvedené priestory obsadí iný nájomca – to nám následne potvrdila aj Vojtasová.
„Priestor bude opätovne obsadený a o novom nájomcovi budeme našich zákazníkov včas informovať,“ dodala.
Konkurencia za rohom
O tom, kto to bude, nateraz veľa informácií nemáme. Ako sme vás ale informovali koncom februára, do nákupného centra Avion mieri poľský predajca hračiek Smyk. V tej dobe sme ešte počítali s tým, že sa pod jednou strechou stretne s Dráčikom a Alltoys (Sparkys). Je teda možné, že Dráčik vystrieda vo veľkometrážnej predajni konkurencia.
Zaujímavosťou je, že v Avione sa pomerne nedávno odohrala iná výmena veľkého nájomcu – po dlhých rokoch tu skončil predajca športového oblečenia Sports Direct. Jeho obrovskú predajňu prebral nový reťazec na trhu s drogériami Müller. Nemecká spoločnosť by tu mala otvoriť svoju najväčšiu slovenskú pobočku.
Poďme ale späť k spoločnosti Dráčik. Tá má podľa svojho webu otvorených zhruba 70 slovenských predajní, z toho v Bratislavskom kraji 10. Priamo v hlavnom meste ich má k dnešnému dňu sedem (Eurovea, VIVO!, Danubia, Podunajské Biskupice, Bory Mall, Shopping Palace a Obchodná ulica), no ešte vlani ich mala minimálne jedenásť.
V júni minulého roka sme vás informovali o tom, že spoločnosť zatvorila pobočky v Galérii Lamač a Galérii Petržalka. Z minuloročného zoznamu navyše ubudol ešte spomínaný Avion, ale tiež OC Central. To znamená, že za necelý rok sa bratislavská sieť zredukovala o 4 prevádzky.
