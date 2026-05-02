Oceňovaný slovenský film už dnes na vašej obrazovke. Má hodnotenie 70 %

Zuzana Veslíková
Medzi najvýraznejšie filmové počiny slovenskej kinematografie za uplynulé obdobie môžeme nepochybne zaradiť snímku Hore je nebo, v doline som ja (Promise, I’ll Be Fine) od mladej režisérky Kataríny Gramatovej. Zožala úspech aj na prestížnych festivaloch po celom svete a ak ste ju nevideli, teraz budete mať možnosť. 

Coming-of-age film Hore je nebo, v doline som ja sleduje hlavného hrdinu, 15-ročného Enriqueho, ktorý trávi leto s babkou na slovenskom vidieku. Jeho mama zatiaľ pracuje vo vzdialenom meste a syna navštevuje len zriedka, on však plní úlohy, ktoré od mamy dostáva. Ako začne tušiť, nie sú také nevinné, ako sa zdalo a dostáva sa do náročnej situácie.

Dráma je situovaná do prostredia slovenských hladových dolín a výnimočná okrem iného aj v tom, že v nej účinkujú neherci objavení priamo v lokalite natáčania. Ako nám minulý rok prezradil producent snímky Igor Engler, diváci sa podľa neho dokážu vo filme stotožniť so vzťahom medzi matkou a synom, ktorý ukazuje, že práve rodinné spojenia dokážu byť niekedy veľmi komplikované.

„Ale myslím si, že dokáže byť zaujímavý aj v tom, že približuje život v týchto oblastiach ľuďom, ktorí ich nepoznajú, a tak v niečom prepojí Slovensko,“ uviedol.

Foto: Filmtopia

Enriqueho stvárnil Michal Záchenský a jeho mamu Martinu herečka Eva Mores, ktorú môžete poznať z televíznych obrazoviek napríklad vďaka účinkovaniu v seriáloch Nemocnica alebo Sľub. Vo filme môžete zahliadnuť aj Janu Oľhovú, ktorá za svoj výkon získala nomináciu na ocenenie Slnko v sieti v kategórii Najlepšia herečka vo vedľajšej role.

Diváci mu dávajú vysoké hodnotenia, ocenil ho aj kritik

Film Hore je nebo, v doline som ja získal nominácie na viaceré prestížne ocenenia a dokonca sa môže pochváliť aj víťazstvami. Napríklad Katarína Gramatová získala Českého leva v kategórii Najlepšia réžia a celkovo snímka dostala až 7 nominácií na túto cenu. Na ČSFD filmu svieti hodnotenie 70 %.

Filmový kritik Michal Korec nám dokonca túto snímku odporučil ako jednu z najlepších za uplynulý rok. Hore je nebo, v doline som ja je podľa Korca „silným debutom“.

Ak ste film doteraz nemali možnosť vidieť, 2. mája ho uvedie HBO a pribudne aj do knižnice streamovacej služby HBO Max.

