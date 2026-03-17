Lacný Action pripravuje ďalšiu novú predajňu. Poteší zákazníkov známeho nákupného centra

Keď začiatkom roka 2023 vstúpil holandský Action na slovenský trh, okamžite získal pozornosť mnohých domácich spotrebiteľov. Lákavý koncept zmiešaného tovaru za diskontné ceny si obľúbili ako v Bratislave, tak aj na opačnom konci republiky – v Košiciach. Metropola východu pritom na svoju prvú predajňu čakala pomerne dlho, v súčasnosti už disponuje dvoma pobočkami. Ani to ale nebude platiť dlho.
K prevádzkam Pri Hati a Nad jazerom by už čoskoro mala pribudnúť ďalšia – v známom obchodnom centre Cassovia. Vyplýva to zo zverejnenej pracovnej ponuky na portáli Profesia.sk. Spoločnosť už hľadá aj zástupcu manažéra predajne.
Posilňuje svoju pozíciu
Action zaznamenal pomerne dynamickú slovenskú expanziu a za približne 3 roky stihol otvoriť viac ako 40 predajní. Najväčšie zastúpenie má v Bratislave, kde na prelome rokov otvoril ďalšie pobočky v OC Central či v Podunajských Biskupiciach. Košice, metropola východného Slovenska, sa prevádzky s logom známeho reťazca prvý raz dočkala až v druhej polovici vlaňajšieho roka.
Predajne v častiach Pri Hati a Nad jazerom tak podľa najnovších informácií doplní tretia prevádzka v OC Cassovia. Zástupca vedúceho predajne si tu môže zarobiť 1 560 eur mesačne, termín nástupu kompetentní zatiaľ nešpecifikovali. Samotná spoločnosť síce zatiaľ oficiálne otvorenie predajne nepotvrdila, no podobné pracovné ponuky bývajú spoľahlivým indikátorom budúcich plánov diskontného reťazca.
V nákupnom centre Action doplní pestrú paletu obchodníkov, medzi ktorými figurujú napríklad aj Pepco či KiK, ktorí sú považovaní za konkurenciu holandského reťazca.
Pripravuje aj ďalšie predajne
Hoci sa v uplynulých mesiacoch rýchla expanzia pribrzdila, diskont ju rozhodne ani zďaleka nezastavil. Zároveň, spomalenie expanzie je v tejto fáze celkom prirodzené, nakoľko sa už spoločnosť dostala do kľúčových regiónov a v najbližších mesiacoch sa očakáva skôr dopĺňanie súčasného portfólia kamenných prevádzok.
Ako sme vás v minulosti informovali, Action pripravuje nové predajne napríklad v Chorvátskom Grobe či Detve. Do finále už smeruje pobočka v Piešťanoch, ktorá by podľa oficiálneho webu mala otvoriť 28. marca. Je preto pravdepodobné, že sa Holanďanom na Slovensku tento rok podarí atakovať magickú hranicu 50 otvorených prevádzok.
