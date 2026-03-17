Lacný Action pripravuje ďalšiu novú predajňu. Poteší zákazníkov známeho nákupného centra

Foto: Action

Jakub Baláž
Reťazec Action
Holandský diskontný reťazec si u nás dokázal vybudovať sieť s desiatkami predajní, v expanzii pokračuje aj v tomto roku.

Keď začiatkom roka 2023 vstúpil holandský Action na slovenský trh, okamžite získal pozornosť mnohých domácich spotrebiteľov. Lákavý koncept zmiešaného tovaru za diskontné ceny si obľúbili ako v Bratislave, tak aj na opačnom konci republiky – v Košiciach. Metropola východu pritom na svoju prvú predajňu čakala pomerne dlho, v súčasnosti už disponuje dvoma pobočkami. Ani to ale nebude platiť dlho.

K prevádzkam Pri Hati a Nad jazerom by už čoskoro mala pribudnúť ďalšia – v známom obchodnom centre Cassovia. Vyplýva to zo zverejnenej pracovnej ponuky na portáli Profesia.sk. Spoločnosť už hľadá aj zástupcu manažéra predajne.

Posilňuje svoju pozíciu

Action zaznamenal pomerne dynamickú slovenskú expanziu a za približne 3 roky stihol otvoriť viac ako 40 predajní. Najväčšie zastúpenie má v Bratislave, kde na prelome rokov otvoril ďalšie pobočky v OC Central či v Podunajských Biskupiciach. Košice, metropola východného Slovenska, sa prevádzky s logom známeho reťazca prvý raz dočkala až v druhej polovici vlaňajšieho roka.

Predajne v častiach Pri Hati a Nad jazerom tak podľa najnovších informácií doplní tretia prevádzka v OC Cassovia. Zástupca vedúceho predajne si tu môže zarobiť 1 560 eur mesačne, termín nástupu kompetentní zatiaľ nešpecifikovali. Samotná spoločnosť síce zatiaľ oficiálne otvorenie predajne nepotvrdila, no podobné pracovné ponuky bývajú spoľahlivým indikátorom budúcich plánov diskontného reťazca.

Ako Action prezentuje, v jeho ponuke sa nachádza štrnásť produktových kategórií, šesťtisíc produktov, z ktorých je väčšina lacnejšia ako dve eurá. Každý týždeň pritom sortiment obohacuje o 150 noviniek, čím si udržiava pozornosť zákazníkov a dáva im dôvod  opakovane sa do predajní vracať. Koncept, pôvodne pochádzajúci z Holandska, je aktuálne rozšírený v dvanástich európskych krajinách a prevádzkuje viac ako 2 700 predajní.

V nákupnom centre Action doplní pestrú paletu obchodníkov, medzi ktorými figurujú napríklad aj Pepco či KiK, ktorí sú považovaní za konkurenciu holandského reťazca.

Pripravuje aj ďalšie predajne

Hoci sa v uplynulých mesiacoch rýchla expanzia pribrzdila, diskont ju rozhodne ani zďaleka nezastavil. Zároveň, spomalenie expanzie je v tejto fáze celkom prirodzené, nakoľko sa už spoločnosť dostala do kľúčových regiónov a v najbližších mesiacoch sa očakáva skôr dopĺňanie súčasného portfólia kamenných prevádzok.

Ako sme vás v minulosti informovali, Action pripravuje nové predajne napríklad v Chorvátskom Grobe či Detve. Do finále už smeruje pobočka v Piešťanoch, ktorá by podľa oficiálneho webu mala otvoriť 28. marca. Je preto pravdepodobné, že sa Holanďanom na Slovensku tento rok podarí atakovať magickú hranicu 50 otvorených prevádzok.

