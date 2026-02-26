Nový poľský reťazec otvorí ďalšiu predajňu. Mieri do známeho nákupného centra, ponúka zaujímavý plat

O poľskej sieti hračkárstiev Smyk sme vás prvý raz informovali ešte počas vlaňajšieho leta. Reťazec patrí u našich severných susedov k trhovým lídrom a svoj model aktuálne testuje aj na Slovensku. Prvotne si to Poliaci namierili do veľkých miest, výnimkou nebude ani tretia tuzemská prevádzka.
Podľa najnovších informácií ju spoločnosť pripravuje opäť v Bratislave, tentokrát v nákupnom centre Avion. Vyplýva to z pracovných ponúk, ktoré zverejnila na pracovnom portáli Profesia.sk.
Zaujímavý plat
Smyk odštartoval svoje slovenské pôsobenie v bratislavskom shoppingu Bory Mall. V hlavnom meste si to namieril priamo ku konkurencii v podobe Dráčika či Alltoys (Sparkys). S druhou pobočkou sa následne presunul na opačný koniec krajiny – do prešovského obchodného centra Novum. Aj tu pôsobí po boku najväčšej konkurencie.
Inak to nebude ani v Avione, v ktorom sú stabilne usídlení obaja doterajší trhoví lídri. Spoločnosť Smyk Slovakia najprv zverejnila ponuky, podľa ktorých je zrejmé, že pripravuje novú bratislavskú predajňu. V najnovšom inzeráte už spresnila, že by malo ísť práve o Avion Shopping Centre. Otvorené sú aktuálne tri druhy pozícií – predavač, zástupca vedúceho predajne a manažér predajne.
V prvom prípade je ponúkaný plat na úrovni 1 400 eur mesačne, zástupca manažéra si môže zarobiť 1 800 eur za mesiac, pričom vedúci pobočky až 2 500 eur. Vzhľadom na informácie prezentované v pracovných ponukách je zrejmé, že obchod bude otvorený najskôr v apríli, nakoľko sa iba koncom marca bude vyhodnocovať nábor zamestnancov.
Či pod Tatrami Smyk plánuje masívnejšiu expanziu zatiaľ jasné nie je, no jeho prvé kroky naznačujú, že si vo väčších mestách overí konkurencieschopnosť svojho konceptu a podobne, ako iné veľké reťazce, následne vyhodnotí ďalšie expanzné plány.
Viac o predajcovi
U našich severných susedov má otvorených viac ako 250 kamenných predajní (patrí medzi tamojších lídrov trhu, pozn. red.), pričom v rámci svojho pôsobenia sa už rozšíril napríklad do Rumunska či na Ukrajinu.
Okrem svojich pobočiek sa Smyk snaží budovať silnú pozíciu aj prostredníctvom svojho internetového obchodu. V Poľsku sa mu prostredníctvom e-shopu podarilo vybaviť už viac ako 4,5 milióna objednávok. Zaujímavosťou je, že reťazec predáva produkty aj pod vlastnou značkou.
Kategórie vlastných produktov má rozdelené do segmentu hračiek – pod značkou Smiki, a oblečenia – pod značkou Cool Club. Konceptuálne tak pôjde o mierne odlišný štýl predajní, na aký sú domáci spotrebitelia zvyknutí.
