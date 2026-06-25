Bratislava sa dočkala. Nová prevádzka s denným menu je už otvorená, letisku dlho chýbala

Nová prevádzka na letisku v Bratislave

Foto: Letisko BTS

Jakub Baláž
S rastúcim počtom cestujúcich prirodzene rastie aj potreba kvalitných prevádzok s občerstvením.

Bratislavské letisko v uplynulých mesiacoch zaznamenalo viaceré rekordy v návštevnosti, respektíve v počte prepravených cestujúcich. Tomu musia kompetentní prispôsobovať aj úroveň služieb a ich zloženie. Počas júna sa preto oficiálne otvorila nová prevádzka, ktorá okrem iného ponúkne cestujúcim aj možnosť denného menu.

Zástupcovia Letiska M. R. Štefánika Bratislava o tom informovali v tlačovej správe.

Kaviarenská sieť Craft Coffee Factory je otvorená v priestore medzi odletovou a príletovou halou.

Ponúkne aj denné menu

Teší nás, že pred letnými prázdninami, ktoré sú najvyťaženejšími mesiacmi na letisku, pribudla v priestoroch budovy letiska prevádzka s kaviarenským aj reštauračným servisom, čím tak rozšírila ponuku služieb na bratislavskom letisku,“ uviedol Dušan Novota, generálny riaditeľ letiska.

Ako dodali zástupcovia Craft Coffee Factory, v ponuke budú okrem známej kávy aj rôzne snacky ako plnené tortilly, croissanty, bagle, tapiokové dezerty či viaceré druhy zákuskov. Veľkým lákadlom bude dozaista denné menu, ktoré by malo do značnej miery prispieť ku komfortu cestujúcich.

„V najbližších dňoch začneme aj s prevádzkou denného obedového a raňajkového menu, čo privítajú nielen cestujúci na letisku, ale určite aj zamestnanci letiska a jeho ostatní návštevníci,“ potvrdila Miriam Sabovčíková zo spoločnosti Craft Coffee Factory. Sabovčíková doplnila, že súčasťou pestrej ponuky budú aj smoothie nápoje, mliečne koktaily či ovocné šťavy. Zabudnutí by nemali ostať ani zákazníci s rôznymi intoleranciami.

Foto: Letisko BTS

Rekordné obdobie

Okrem uvedenej novinky sa však zástupcovia letiska môžu popýšiť aj neustále rastúcimi rekordnými číslami. Ako uviedli v nedávnej správe, prevádzkové výsledky Letiska M. R. Štefánika rastú trojciferným tempom každý mesiac od začiatku roka. V máji dosiahlo letisko opäť historický rekord – 398 639 cestujúcich odbavených na príletoch a odletoch, čo predstavuje najvyšší počet odbavených cestujúcich za jediný mesiac od vzniku letiska a zároveň rast o 131 % v porovnaní s májom 2025.

Vďaka každomesačnému trojcifernému percentuálnemu rastu je Letisko Bratislava v súčasnosti letiskom s najvyšším rastom medzi letiskami v Európe v kategórii stredne veľkých letísk. Za enormný úspech aktuálne vďačíme najmä rastu pravidelných leteckých spojení po otvorení základne dopravcu Wizz Air v Bratislave či zvýšeniu frekvencií letov u ďalších dopravcov,“ uviedol Dušan Novota, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika.

Najvyužívanejšie lety na letisku v Bratislave ostali v máji nemenné. Najviac cestujúcich odlietalo či prilietalo do/z destinácií Londýn, Rím, Barcelona, Košice, Malaga a Varšava.

Foto: Letisko BTS

Pribudli ďalšie nové linky

Koncom mája kompetentní zároveň oznámili tri nové letecké linky, ktoré sa tak pripojili k množstvu ďalších z posledných týždňov. Konkrétne išlo o lokality Tel Aviv, Mykonos a Podgorica.

Očakávame, že priama linka z Tel Avivu bude silnou tzv. incomingovou leteckou linkou, ktorá prinesie do bratislavského kraja mnoho návštevníkov z Izraela. Vidíme to už na veľmi vysokej obsadenosti prvých plánovaných rotácií. Po upokojení situácie v regióne Blízkeho východu počítame aj so zvyšujúcim sa záujmom cestovateľov z našej spádovej oblasti do Izraela,“ potvrdil Daniel Kulla z oddelenia leteckého obchodu Letiska M. R. Štefánika.

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