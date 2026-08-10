V malej obci otvorili unikátny obchod. Nemá predavačku, zákazníkom radí umelá inteligencia

Nakupovanie v predajni Naše špajzka

Reprofoto: Youtube/Jaroslav Švamberk

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Česká obec otvorila obchod budúcnosti. Zákazníkom pri nákupe radí umelá inteligencia a predajňa môže fungovať prakticky bez klasickej obsluhy.

Na prvý pohľad vyzerá ako obyčajná samoobslužná predajňa. Nemá však klasickú obsluhu a zákazníkom v nej pri nakupovaní pomáha umelá inteligencia. Nejde pritom o experiment vo veľkom meste, ale o obchod v malej českej obci.

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Predajňu otvorili v Lechoticiach na Zlínsku. Jej súčasťou je virtuálna asistentka s menom Hana, ktorá má zákazníkom pomáhať priamo počas nákupu. Projekt ukazuje, ako by mohli vyzerať malé obchody v budúcnosti, keďže prevádzka môže fungovať aj bez klasického personálu. Informoval o tom portál CNN Prima News.

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Asistentka poradí s nákupom

Do obchodu sa zákazníci dostanú cez mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom prístupovej karty, ktorú si môžu vybaviť na obecnom úrade. Predajňa je otvorená 24 hodín denne, sedem dní v týždni a nákup si zákazníci sami naskenujú a zaplatia.

Novinkou oproti bežným samoobslužným konceptom je práve virtuálna asistentka Hana, ktorá pozná celý sortiment predajne. Dokáže zákazníkom napríklad poradiť, čo si dokúpiť k obedu alebo aké potraviny sa k sebe hodia.

Autor projektu Jaroslav Švamberk pre CNN Prima News priblížil, že do asistentky bolo okrem bežnej komunikácie potrebné naprogramovať aj databázu tovaru a sortimentu konkrétnej predajne a že čím viac informácií dostane, tým presnejšie dokáže odpovedať. Tvorcovia chcú systém naďalej rozvíjať a postupne rozširovať jeho schopnosti.

Obci sa má vrátiť aj investícia

Predajňu prevádzkuje samotná obec Lechotice, ktorá má len 445 obyvateľov. Prestavba pôvodnej predajne pritom trvala len mesiac. Starosta Petr Maňásek si od nového systému sľubuje úsporu nákladov. Podľa jeho slov prevádzka klasického obchodu s predavačkou stála obec približne štvrť milióna korún ročne (približne 10 000 eur). Tejto položky sa chce obec vďaka automatizácii zbaviť.

Nový model predstavuje výhodu aj pre dodávateľov. Vďaka elektronickému prístupu môžu tovar dopĺňať kedykoľvek počas dňa bez ohľadu na otváracie hodiny. Predajňu v Lechoticiach prevádzkuje samotná obec, pričom technológia a celý koncept pochádzajú z projektu Naše špajzka.

Samoobslužná predajňa Naše špajzka
Foto: Naše špajzka

Ten pomáha českým obciam udržať pri živote malé vidiecke predajne. Fungovanie je rozdelené medzi obec a prevádzkovateľa projektu. Obec zabezpečuje priestory a zamestnáva predavačku, ktorá už nemusí tráviť celý deň za pokladnicou. Jej úlohou je najmä dopĺňať tovar a v prípade potreby pomáhať zákazníkom.

Na predajni tak môže byť približne jednu až dve hodiny denne. Naše špajzka zabezpečuje zásobovanie, výber sortimentu, cenotvorbu, účtovníctvo aj potrebnú legislatívnu agendu. Tržby si s obcou vyúčtujú každý mesiac a dosiahnutý zisk si následne rozdelia.

Podobný koncept má aj Slovensko

Bezobslužné nonstop predajne pribúdajú aj na Slovensku. Paradoxne za nimi nestoja veľké zahraničné reťazce. Pod značkou Tempo Supermarket 24/7 ich postupne otvára reťazec Coop Jednota. Ako sme informovali, koncom júla 2026 spustila najväčšiu pobočku tohto typu v obci Zákamenné na Orave. Predajňa má plochu tisíc štvorcových metrov, funguje ako klasický supermarket a aj ako nonstop bezobslužná prevádzka.

Ide už o desiaty projekt automatizovanej predajne v réžii oravského družstva a celkovo je na našom trhu už viac ako 30 nonstop pobočiek Coop Jednota.

Supermarket Coop Jednota 24/7
Foto: SITA/COOP Jednota Slovensko

Princíp fungovania je podobný ako v Lechoticiach. Zákazník si vytvorí konto vo vernostnej aplikácii, overí svoju totožnosť a pri vstupe do predajne mimo bežných otváracích hodín sa preukáže vygenerovaným QR kódom. Vstup je povolený iba osobám starším ako 18 rokov, keďže sortiment nie je obmedzený a zákazníci si môžu kúpiť aj alkohol či tabak.

Celý nákup následne zákazníci vybavia sami pri samoobslužnej pokladnici. Slovenské nonstop predajne sa však od českého konceptu v Lechoticiach v jednom podstatnom detaile líšia. Zatiaľ nemajú virtuálneho asistenta, ktorý by zákazníkom pomáhal s výberom tovaru. Fungujú teda na princípe automatizovanej prevádzky bez AI poradcu.

Podľa vyjadrenia spoločnosti sa tento formát osvedčuje nielen v menších obciach, kde zlepšuje dostupnosť základných potravín, ale aj vo väčších mestách. Využívajú ho napríklad cestujúci, študenti či turisti.

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