Pravidlá porušila ešte aj v dueli. Diváci Farmy veria, že Mišku dobehla karma, rozčuľujú sa nad tým, čo spravila

Foto: Instagram (farma.markiza)

Dana Kleinová
Farma
Kontroverzná Miška vypadla potom, ako si do duelu zvolila príliš silného súpera.

Najprv to bol Arseni, potom Július, nasledovali Marcela, Štefan a Lucia. Teraz sa k vypadnutým pridala aj Miška, ktorá statok, ale tiež farmárov opustila v slzách a priznala, že dúfala, že tam bude až do konca. Nielen Marián, ale tiež Ela, Emily a Rišo jej totiž prirástli k srdcu a ťažko sa jej s nimi lúčilo.

Miška bola od začiatku šou najkontroverznejšou účastníčkou. Ešte pred prvou epizódou sa totiž diváci dohadovali o tom, či tam vôbec bude pracovať a či pobyt na statku zvládne. Potom si všimli, že začala podvádzať a to nielen, čo sa týka pravidiel, ale tiež partnera. S tým, ktorého mala doma, sa totiž rozišla na sestrinej svadbe, a potom si naplno začala užívať s Mariánom, ku ktorému mala na Farme najbližšie.

Pravidlá obišla aj počas duelu

Ako sme vás informovali v článku, Miške sa taktizovanie nevyplatilo. Jedno z pravidiel Farmy, ktoré sa za tie roky nezmenilo, je to, že sa prvý duelant musí sám rozhodnúť, koho si vezme do duelu a nesmie nikomu vopred svoju voľbu prezradiť. Miška si tak, zdá sa, neuvedomila, že ak bude taktizovať s Emíliou a spoločne sa dohodnú, že si vezme do duelu ju, poruší tým pravidlá. Ich plán, ako vyradiť Alenu či Lauru, tak rýchlo stroskotal a potom, ako Alica Mišku vyzvala, aby si vybrala nového súpera, všetkých šokovala – zvolila si totiž Miňa.

 



 

Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)

To, že to nebol najmúdrejší krok z jej strany, dnes už dobre vieme. Miška totiž duel prehrala a musela sa so všetkými rozlúčiť. Zatiaľ čo boli súťažiaci dojatí a priznali, že im Miška na statku teraz chýba, diváci nereagujú so slzami v očiach. Namiesto toho voči kontroverznej ružičke vzniesli posledné obvinenia, že podvádzala dokonca aj v dueli a to práve v disciplíne, za ktorú jedinú dostala bod.

„Marek, sám si napomínal Mišu, že sa odrážala 4-krát. Všetci to videli aj počuli, a aj tak si ju vyhlásil za víťazku, ten duel je porušenie pravidiel a mala byť vyhodená,“ upozornila diváčka v komentároch. „Miska porušila pravidlá v súťaži, asi 4-krát sa odrážala nohami, mala byť diskvalifikovaná, prípadne lano malo ísť od začiatku, vždy keď sa odrážala,“ pridala sa hneď ďalšia. „Presne tak, podvodníčka. Malo byť 3 : 0,“ súhlasila tretia.

„A vôbec jej nemalo byť povolené určiť farmárku týždňa, keďže aj na Farme porušila pravidlá,“ dodala iná diváčka.

