Diváci sa sťažujú už aj na Pečie celé Slovensko. Prekáža im viacero vecí, vraj ide zatiaľ o najslabšiu sériu

Pred pár dňami odštartovala najsladšia šou na Slovensku a divákom sa opäť začali zbiehať slinky. Dvanásť finalistov sa snaží plniť cukrárske výzvy a bojujú o titul majstra pekára, zatiaľ čo diváci sa bavia pri pozeraní šou. Aspoň niektorí, keďže jedna skupina ľudí upozornila na nedostatky šou.
Cukrársky ošiaľ zahájila dvojica moderátorov Juraj Bača a Milan Zimnýkoval, pričom do hodnotenia súťažiacich sa pustili porotkyne Jozefína Taukolcová a Petra Tóthová. Amatérske pekárky a pekári z celého Slovenska, ktorí sa chopili varešky, tak predvádzajú svoj talent v nádhernom prostredí Theresia Chateau v Bernolákove.
Pečie celé Slovensko si obľúbilo mnoho divákov. No hoci im relácia prirástla k srdcu, predsa len sa niektorí z nich ozvali a podľa ich slov šou zjavne nie je bezchybná. Svedčia o tom komentáre na sociálnej sieti, v ktorých vyjadrili svoju nespokojnosť a upozornili na detaily, ktoré tvorcovia nedomysleli.
Rozpustené vlasy ako hlavný problém
Najväčšia kritika sa týkala rozpustených vlasov, ktorú si diváci všimli už v predošlej sérii a prehovorila o tom tiež jedna súťažiaca a vysvetlila, prečo nemajú účastníčky šou zopnuté vlasy. Podľa mnohých je to nehygienické pri varení a pečení. „Zase tie vlasy, prečo im to nezakážu, veď to nie je módna prehliadka, ale ide o pečenie,“ rozčuľuje sa diváčka.
Ani zďaleka nebola jediná, ktorej to prekáža. „Pozerám to len tak po očku, ale keď vidím tie vlasy, pomaly až v kréme, tak mám dosť,“ uviedla ďalšia žena. „Vadia nám tie dlhé vlasy kucháročiek, vôbec to nie je vhodné, chytí si vlasy a potom cesto?“ znel ďalší komentár. „Hlavne vlasy okamžite dať pod čelenku do gumičky, pod šatku do vrkoča, hygiena je kde?“ napísala ďalšia rozhorčená diváčka. „A tie vlasy nie sú zase v gumičkách,“ dodala iná.
„Je to nepekné, tie vlasy, to nevidia? Aj v kuchyni majú vlasy pod čiapkou, či šatkou, ja by som to nedovolila. Včera tá z nich najmladšia vlasy upravovala a potom pracovala s cestom, aj rukavice majú mať, nikto to nerieši z tých, ktorí sú za to zodpovední. Moderátori aj porota majú tiež mať pokrývku hlavy, prestanem to pozerať… Hygiena je kde?“ opýtala sa diváčka.
