Porušila pravidlá a teraz ju to môže stáť miesto na Farme. Miške sa taktizovať nevyplatilo, diváci sa radujú

Nedávno sme vás informovali, že sa diváci sťažujú, že Alica naschvál prehliada každé porušenie pravidiel, ktoré sa spája s Miškou. Či už šlo o odpájanie portov, zakrývanie kamier či dokonca neplnenie si povinností sluhu a šikanovanie farmára týždňa, všetko sa jej prepieklo a diváci začínali byť zúfalí. Teraz sa však ukázalo, že voči jednému pravidlu nie je odolná ani kráska z Ruže.
Miškina nedotknuteľnosť na Farme končí. Nielenže ju zvolila tento týždeň Dorota za slúžku, ale farmári ju určili aj ako prvú duelantku. Vďaka tomu pred ňou stojí náročné rozhodnutie zvoliť toho, proti komu sa chce v dueli postaviť. Mohli sme pritom už vidieť čisto ženský, mužský, ale tiež zmiešaný súboj. Vybrať si tak môže kohokoľvek okrem farmárky týždňa, s ktorou má od začiatku najväčší konflikt.
Plán jej nevyšiel
Okrem toho, že je známe, kto je prvým duelantom, vieme aj to, kto je držiteľom, alebo v tomto prípade držiteľkou, Amuletu Zlatej salamandry. Tá zaisťuje danému súťažiacemu imunitu, a tak nie div, že Emíliu nezvolili ostatní farmári do duelu, keďže by ho mala už vopred vyhratý a ktokoľvek z nich by sa mohol ocitnúť v ohrození. Tento plán sa ale naopak zapáčil Miške a spolu s Emíliou začali taktizovať.
Jedno z pravidiel Farmy, ktoré sa za tie roky nezmenilo, je to, že sa prvý duelant musí sám rozhodnúť, koho si vezme do duelu a nesmie nikomu vopred svoju voľbu prezradiť. Miška si tak, zdá sa, neuvedomila, že ak bude taktizovať s Emíliou a spoločne sa dohodnú, že si vezme do duelu ju, poruší tým pravidlá. Ich plán, ako vyradiť Alenu či Lauru, tak rýchlo stroskotal.
Celé ich plánovanie bolo natočené tak, aby o ňom všetci počuli, Alica pustila záznam zvuku pri stole. Miška sa preto na mieste musela rozhodnúť, koho si vyberie do duelu ako druhú možnosť a hoci by sa dalo čakať, že si zvolí ženu, pravdepodobne jednu z tých, ktorú chcela vyradiť Emíliiným amuletom, rozhodla sa prekvapiť. Ako súpera si totiž zvolila Miňa.
Tí diváci, ktorí si už stihli pozrieť túto epizódu na VOYO, sa v komentároch netajili tým, že cítia zadosťučinenie. „Ten kto dnes videl časť na Voyo, vie, čo bude, karma je zdarma, bohužiaľ,“ odkázala diváčka.
„V ďalšej časti bude pekne zobrazené, že karma je zdarma. Miša je ľahko čitateľná, jej správanie je viac-menej hodné jej veku, bohužiaľ, človek si pri pohľade na ňu ani neuvedomí, že má vlastne 25. Ale tá, ktorá by sa naozaj mala hanbiť za svoje správanie, je Emily. Tá má veľkú „hubu“ nielen vizuálne. Jej správanie a vyjadrovanie je smiešne a prízemné. A hlavne jej chýba kúsok sebareflexie,“ pridala sa ďalšia.
