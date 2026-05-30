Oheň zasiahol tri rodinné domy: Požiar napáchal státisícové škody

Požiar, ktorý v piatok (29. 5.) popoludní vypukol v obci Tvrdošovce v okrese Nové Zámky, spôsobil škody predbežne vyčíslené na 215 000 eur. Oheň zasiahol tri rodinné domy, garáž a osobné motorové vozidlá. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre na sociálnej sieti.
Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch. Požiar sa im podarilo zlikvidovať po viac ako šiestich hodinách. Použili viaceré prúdy vody a súčasne rozoberali konštrukcie zasiahnutých stavieb. Príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania.
Na mieste zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Nových Zámkoch z hasičských staníc v Nových Zámkoch a Šuranoch, hasiči z Nitry a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Tvrdošovce, Rastislavice, Jatov, Vinodol a Bánov.
