Muž našiel v roku 1990 najväčšiu jaskyňu sveta. Potom ju na dlhé roky stratil, nevedel ju nájsť

Foto: Linhcandng (thảo luận), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Niečo ho do jaskyne ťahalo. A táto intuícia bola správna.

Už sa vám možno stalo, že ste počas turistiky alebo prechádzky v lese zle odbočili a mali ste problém dostať sa na správnu cestu. Viete si však predstaviť, že by ste pri svojich potulkách narazili na objav nevyčísliteľnej hodnoty? To sa podarilo mužovi menom Hồ Khanh, ktorý sa vydal do pralesa hľadať vzácne agarové drevo ako zdroj zárobku. No stalo sa niečo, čo by mu nenapadlo asi ani v tých najdivokejších snoch. 

Pri svojej práci drevorubača vo vietnamskej džungli Hồ Khanh musel čeliť nehostinnému a nebezpečnému prostrediu. Keď vypukla búrka, naučil sa schovávať v miestnych jaskyniach, ktoré mu poskytli útočisko. Najprv však musel vedieť, kde a ako ich hľadať.

Čakal 17 rokov

Keď sa v roku 1990 ocitol v džungli vo vietnamskej provincii Quảng Bình, vypukla silná búrka, približuje IFLScience. Objavil vchod do jaskyne, no to ešte netušil, že tento deň raz zmení celý jeho život. Z jaskyne prúdil studený vzduch, tak k situácii pristúpil s najväčším možným rešpektom a opatrnosťou a do jej hlbín sa nevydal. To, čo zažil, mu dlhé roky vŕtalo hlavou, až sa napokon rozhodol spojiť s Howardom Limbertom z britsko-vietnamskej jaskynnej expedície a povedať mu o svojom objave. Kým tak spravil, prešlo dlhých 17 rokov.

Hồ Khanh a Howard Limbert sa v roku 2007 vydali do džungle spoločne, Khanh však vchod do jaskyne nenašiel. Nedalo mu to spávať a nasledujúci rok sa jaskyňu opäť vydal hľadať. A podarilo sa. Tentoraz si jej polohu zaznamenal a neskôr sa na miesto vrátil aj s expedičnou skupinou. Ako sa ukázalo, jeho intuícia bola správna a nešlo len o nejaké náhodné miesto.

Jaskyňa dostala pomenovanie Son Doong, má objem 38,4 milióna kubických metrov a niektoré úseky chodieb sú také široké, že by nimi dokázal prejsť Boeing 747. Pýši sa prívlastkom najväčšej jaskyne sveta, alebo presnejšie, najväčšej známej jaskyne. Mnohé takéto podzemné chodby sú na našej planéte stále neprebádané a netušíme, na aké poklady ešte ľudstvo môže naraziť.

Foto: Profimedia

Veľa ľudí o nej stále nevie

Jaskyňa vyvoláva senzáciu aj po rokoch od jej objavenia. Keď sa koncom tohto marca na stanici CBS o nej objavila 12-minútová reportáž, návštevnosť webovej stránky spoločnosti, ktorá do jaskyne organizuje expedície, vzrástla počas prvých 24 hodín až 20-násobne, informoval vietnamský Báo VnExpress.

Pre miestny cestovný ruch ide o veľkú udalosť. Jaskyňa Son Doong bola vďaka reportáži odprezentovaná miliónom ľudí ako „skrytý svet“. Od jej oficiálneho otvorenia v roku 2013 až do decembra 2015 jaskyňu navštívilo 8552 ľudí, čo prinieslo vysoké tržby aj pracovné miesta pre 130 miestnych obyvateľov.

Cena expedície sa podľa vietnamského webu pohybuje okolo 6-tisíc dolárov (vyše 5-tisíc eur), takže nejde o lacnú záležitosť, no nepochybne o mimoriadne dobrodružnú. Expedície do jaskyne majú limit 1000 návštevníkov ročne.

Z drevorubača ochranca džungle

Z objaviteľa Hồ Khanha sa stal vedúci tímov nosičov, a keď sa mu podarilo našetriť si peniaze, s manželkou si otvorili malé ubytovanie s 8 izbami, ktoré sa stalo obľúbenou turistickou atrakciou a tiež poskytlo miestnym ľuďom prácu.

Hồ Khanh aj s ďalšími obyvateľmi regiónu sa zaviazali chrániť džungľu a z nelegálnych aktivít presedlali na opačnú stranu.

Muž našiel v roku 1982 mŕtveho holuba v komíne. Prenášal tajný odkaz, ktorý sa nepodarilo…

