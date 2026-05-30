Autonehoda jej zachránila život. Sarah si v nemocnici vypočula správu, ktorá jej obrátila život naruby

Šťastie sa niekedy môže prejaviť tým najzvláštnejším spôsobom. Svoje o tom vie Britka, ktorá prežila autonehodu, po ktorej prišiel oveľa väčší šok. Ako sa totiž ukázalo, nabúrané auto ju dostalo presne tam, kde mala byť a dalo by sa povedať, že jej táto nehoda zachránila život.
39-ročná Sarah Bradles zo Somersetu sa sotva spamätala z hrozného zážitku, ktorý má za sebou, keď jej lekári pripravili ďalší šok. Po magnetickej rezonancii, ktorú jej urobili bezprostredne po búračke, jej totiž oznámili, že má v mozgu štvorcentimetrový nádor. Inými slovami: autonehoda jej možno zachránila život.
Myslela si, že zomrie
„Moja prvá myšlienka bola, že zomriem. Začala som mávať denné panické ataky, niekedy aj niekoľkokrát,“ priznáva Sarah. Ešte pred nehodou pritom žila aktívne, trávila čas v posilňovni a milovala výlety. Potom ale prišiel obrat ako zo zlého filmu.
Ďalšie vyšetrenie potvrdilo vzácny nádor zvaný subependymóm. Lekári jej ponúkli dve možnosti – riskantnú operáciu, alebo len sledovanie. Sarah sa najskôr snažila zákroku vyhnúť, lenže ďalšie kontroly ukázali, že nádor rastie. Nakoniec teda skončila na operačnej sále. „Paradoxne som tam už necítila strach, aj keď som vedela, že existuje riziko, že sa neprebudím,“ popisuje okamihy tesne pred operáciou.
Psychicky ju vraj ale rakovina zomlela viac než samotná operácia. Na niekoľko mesiacov sa dokonca nasťahovala späť k rodičom. „Bola som vydesená, že som sama. Jednoducho som to nezvládla,“ priznáva Sarah, ktorej nakoniec pomohla terapia.
V januári 2026 konečne prišla vytúžená správa: po nádore nezostala ani stopa. Sarah síce prišla o periférne videnie na ľavom oku a horšie znáša svetlo aj hluk, život jej to už ale neriadi.
Jej kamarátka Megan Lane medzitým bežala Londýnsky maratón na podporu výskumu nádorov mozgu. „Vidieť Sáru prechádzať liečbou bolo srdcervúce,“ hovorí Megan. Tentoraz ale našťastie platí, že koniec dobrý, všetko dobré.
