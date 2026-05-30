Talianske mesto zakázalo koncerty Kanyeho Westa a Travisa Scotta: Má obavy o bezpečnosť

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
TASR
Kanye tvrdí, že svoje konanie oľutoval.

Taliansko zakázalo dva júlové koncerty amerických reperov Kanyeho Westa a Travisa Scotta v meste Reggio Emilia. Miestny prefekt Salvatore Angieri nariadil ich zrušenie z dôvodu obáv o verejný poriadok a bezpečnosť, píše TASR podľa sobotňajšej správy agentúry Reuters.

West, známy aj ako Ye, v máji 2025 vydal pieseň s názvom „Heil Hitler“ pri príležitosti 80. výročia porážky nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne. Reper odvtedy opakovane vyjadril ľútosť nad svojimi antisemitskými výrokmi a vinil z nich svoju bipolárnu poruchu. Scott zase čelil vyšetrovaniu bezpečnostných opatrení na svojich koncertoch po tom, ako v roku 2021 na jeho hudobnom festivale Astroworld v texaskom meste Houston v tlačenici zomrelo desať ľudí.

Scott mal vystúpiť v rámci festivalu Pulse of Gaia 17. júla a West o deň neskôr. Angieri uviedol, že rozhodnutie bolo prijaté na základe žiadostí od talianskej Organizácie pre ochranu práv a dôstojnosť spotrebiteľov a používateľov (Codacons) a židovskej komunity v Modene a Reggio Emilia, ktoré vyjadrili obavy najmä týkajúce sa Westa.

Britská vláda mu zakázala vstup do krajiny

Úrady za dôležité faktory stojace za zákazom označili krátky časový úsek medzi dvoma koncertami a vysoký počet očakávaných návštevníkov. Poukázali tiež na zrušenie ďalších koncertov Westa po Európe a „konkrétne riziko“ protestov. West mal v júli vystúpiť na všetkých troch večeroch na festivale Wireless vo Finsbury Parku v Londýne v rámci európskeho comebackového turné. Britská vláda mu však zakázala vstup do krajiny, čo malo za následok úplne zrušenie celého festivalu. Koncerty mu zrušili aj vo Francúzsku, Poľsku či Švajčiarsku.

Ye však budúci mesiac vystúpi v Holandsku. Podľa tamojšieho ministra pre azyl a migráciu Barta van den Brinka totiž neexistujú právne dôvody na zamietnutie jeho vstupu. Štyridsaťosemročný reper vystúpi 6. a 8. júna v aréne GelreDome v meste Arnhem približne 100 kilometrov juhovýchodne od Amsterdamu. GelreDome na svojej webovej stránke uviedol, že to budú jeho prvé európske vystúpenia od roku 2014. Mesto tvrdí, že dosiaľ neeviduje žiadosti o protesty.

Auto vrazilo do bytového domu: Vodič mal v krvi vyše dve promile

