Požadujú, aby dostala pokutu. Divákom Farmy sa nepáči nespravodlivosť, ktorá podľa nich na statku nastala

Foto: Instagram (farma.markiza) / TV Markíza

Dana Kleinová
Farma
Miškin odchod sa divákom nepáči.

Odísť a vrátiť sa späť. Na takýto scenár diváci Farmy rozhodne nie sú zvyknutí a vždy, keď sa tak stalo, bolo to považované za niečo kontroverzné. Napríklad, keď bol Tomáš vyradený za porušenie pravidiel, no potom Monika Haklová dostala možnosť vrátiť niekoho do hry a vybrala si práve jeho. Dokonca pre neho získala aj imunitu v podobe Farmára týždňa. 

Nejde tak o niečo, čo diváci ešte nevideli, no takéto situácie sa objavovali najmä v prvých sériách, kde sa tiež napríklad Andrea mohla neskôr vrátiť do hry. Pravidlá danej série totiž umožňovali návrat súťažiacich, ktorí boli vyradení v predošlom dueli, pokiaľ sa uvoľní miesto po niekom, kto porušil pravidlá. Teraz však nastala iná situácia a diváci si myslia, že by Miška nemala dostať možnosť vrátiť sa, keď odíde na sestrinu svadbu.

Mala by mať možnosť vrátiť sa?

Diváci sa o Miškinom odchode dozvedeli spolu so súťažiacimi. Miškina sestra jej totiž nechala odkaz, ktorý sa k nej dostal prostredníctvom Alice. Tá Miške odovzdala správu, v ktorej jej sestra hovorí, že ju potrebuje na svadbe ako svojho svedka. Navyše sa prihovorila aj ostatným farmárom a sľúbila im, že ak ju pustia, nabalí jej zo svadby koláče a iné dobroty.

„Pustíme!“ začali farmári kričať hneď, ako tento odkaz dohral. Oni tak mali jasno v ich rozhodnutí prakticky okamžite a nevideli v tom problém. To isté sa však nedá povedať o divákoch.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Farmári okrem toho, či ju pustia, dostali aj možnosť rozhodnúť o jej návrate. Diváci sa pritom jednoznačne zhodli, že už by túto možnosť dostať nemala. V komentároch totiž upozornili na to, že svadba sa plánuje väčšinou rok dopredu, a tak Miška určite vedela, že v tom čase bude na Farme a nastane táto situácia.

„Toto nie je fér. Boli farmári, ktorí mali chorých rodičov a nebolo im umožnené odísť a vrátiť sa. Odišli, a MIŠA zas privilégiá, už že nedostala trest, že zakryla kamery a zložila port… Či toto je, Markíza, trest, že celebrita ide na svadbu?“ pýtal sa niekto v komentároch. „Miši dovolia všetko, drží sledovanosť, robí im čísla… Takže sa podľa mňa isto vráti. Vždy tam potrebujú nejakú rajdu, ktorá je ochotná urobiť pred kamerami hocičo,“ dodala iná diváčka.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

„Keď sa prihlásila, má tam byť, a keď chce svadbovať, má opustiť farmu celkovo, nie len na deň,“ zhodnotila tretia diváčka v komentári. „No čo povedať, je to na produkcii, či má ďalej pokračovať. Ale opúšťať farmu na jeden deň preto, že je svedok, to určite nie. Musela vedieť, že ide za svedka v tom čase, to by nemali povoliť vôbec,“ stálo v inom komentári.

Diváci sú si totiž vedomí toho, že sa Farma natáčala vopred a dokonca niekto písal, že Miškina sestra mala svadbu v auguste. Takže pravdupovediac je momentálne jedno, ako veľmi diváci protestujú, keďže dnes už nič ovplyvniť nemôžu a môžu na odpoveď, či sa Miška vráti a či dostane trest, len čakať. V komentároch na Instagrame totiž pre ňu požadovali pokutu.

„A pokutu nedostane? Poznám dievča, ktoré bolo pred pár rokmi na Farme a išla von a dostala pokutu, a ona akože nič?“ znela výčitka. Viacerí pritom pripomínali aj spomínané porušenie pravidiel, za ktoré nebola potrestaná, a tak dúfajú, že ak sa vráti, trest ju doženie. „Porušené pravidlá s portami a zakrytými kamerami nič?“ stálo v inom komentári.

