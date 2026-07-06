Bez elektriny sú milióny ľudí: Kubu zasiahol masívny blackout, zrútila sa celoštátna elektrická sieť

Kubu zasiahol v pondelok rozsiahly výpadok prúdu. Podľa národnej energetickej spoločnosti UNE sa zrútila celoštátna elektrická sieť. Príčina sa momentálne vyšetruje. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.
Výpadky trápia Kubu už dlhší čas
Kuba už mesiace trpí výpadkami prúdu, ktoré trvajú niekoľko hodín a v poslednom čase aj niekoľko dní. Súvisí to tiež so zastaranou elektrickou sieťou a blokádou uvalenou Spojenými štátmi, ktorá karibský ostrov odrezala od dodávok paliva. V dôsledku výpadkov sa z veľkej časti pozastavila hromadná doprava a úrady zrušili desiatky tisíc operačných zákrokov.
Od začiatku tohto roka ide podľa agentúr v poradí už o tretí výpadok elektrickej energie na Kube. Tzv. blackout zasiahol v polovici mája jej východné oblasti, zatiaľ čo v polovici marca sa dotkol celého ostrova. Už pred pondelkovým zrútením siete boli bez elektriny takmer dve tretiny Kuby. Podľa Reuters ide o ďalšiu zlú správu pre Kubáncov, ktorí sú už vyčerpaní z opakovaných výpadkov prúdu a nemôžu pre ne pracovať ani spať počas letných horúčav.
Situácia sa zhoršuje
Situácia na Kube sa rapídne zhoršila po 3. januári, keď USA zosadili venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Venezuela dovtedy zabezpečovala približne polovicu dodávok paliva pre Kubu. Po Madurovom zajatí Washington uvalil na ostrov ropné embargo, ktoré však neskôr zmiernil po varovaniach iných karibských krajín, že by mohlo spustiť kolaps jej ekonomiky.
Americký prezident Donald Trump považuje Kubu, ktorá sa nachádza asi 150 kilometrov od pobrežia Floridy, za „mimoriadnu hrozbu“ pre národnú bezpečnosť USA a opakovane pohrozil, že Spojené štáty nad ňou „prevezmú kontrolu“.
Čo robiť počas blackoutu?
Pred časom sme vás informovali, čo robiť v prípade, ak sa nachádzate na mieste zasiahnutom blackoutom. Pri dlhodobom výpadku elektriny, takzvanom blackoute, je potrebné myslieť na dostatočné zásoby jedla a vody. Pre každého člena domácnosti má byť zásoba na 14 dní s tým, že každá osoba potrebuje aspoň štyri litre vody na deň. Zabudnúť netreba ani na kúrenie či svietenie. Vyplýva to z informácií, ktoré v príručke Čo robiť v prípade krízy alebo ozbrojeného konfliktu zverejnilo ministerstvo vnútra.
„Pripravte si náhradné osvetlenie: LED svetlá, sviečky, zapaľovače, baterky s náhradnými batériami, čelovka, petrolejová baterka. Manipulujte s nimi opatrne,“ odporúča rezort vnútra. V prípade výpadku elektrickej energie sa dá variť na suchom či denaturovanom liehu. Pomôcť môže aj plynový varič či gril.
Potrebné je zabezpečiť si prijímacie zariadenie. Poslúži rádio na batérie. Zabudnúť netreba ani na prvú pomoc. Je dobré mať lekárničku so základnými liekmi, s liekmi na predpis či obväzmi. Dôležité je mať aj hygienické potreby. „Zubná kefka, zubná pasta, mydlo, šampón, toaletný papier, hygienické vložky alebo tampóny, vysokoúčinný čistiaci prostriedok, vrecká na odpadky, čistiace prostriedky,“ napísal rezort v príručke.
Ministerstvo okrem toho radí mať aj dostatok hotovosti. Odporúča sa mať aspoň sumu na dvojtýždňový nákup.
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