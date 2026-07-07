Bratislava schválila veľkú zmenu pri voľbách: Mení sa rozdelenie obvodov, namiesto 17 ich bude už len 11

Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Foto: TASR/Maroš Herc

Nina Malovcová
TASR
Počet mestských poslancov zostáva rovnaký, teda 45.

Komunálne voľby v Bratislave sa budú najbližšie konať podľa nových pravidiel. Poslanci hlavného mesta schválili zníženie počtu volebných obvodov zo 17 na 11, keďže viaceré mestské časti budú po novom tvoriť spoločný volebný obvod.

Hlavné mesto znižuje pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. Dôjde totiž k spájaniu niektorých mestských častí do jedného obvodu. Vyplýva to z utorkového rozhodnutia bratislavských mestských poslancov. Hlavné mesto týmto reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu SR o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste SR Bratislave. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký, teda 45.

Vallo hovorí o nevyhnutnom kompromise

 „Toto je vec, ktorú sme nikto nechceli. Snáď nikto v sále nemá problém s tým, aby naše menšie časti mali svojho zástupcu v mestskom zastupiteľstve. Bola to vec, ktorá bola funkčná, bezproblémová,“ skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo poukazujúc na to, že štát už druhýkrát vstupuje do fungovania samosprávy, pričom v prvom prípade išlo o úvahy o predĺžení volebného obdobia.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo
Foto: SITA – Andrea Mezeiová

Identitu malých mestských častí, ktoré boli v minulosti samostatnými obcami a neskôr sa pričlenili k hlavnému mestu, vníma ako jednu z veľkých tém. Podľa vlastných slov vníma ich „váhanie, neistotu“, či aj po tomto kroku budú dostatočne reprezentované v mestskom zastupiteľstve. Zdôraznil, že urobili kompromis a maximum pre to, aby malo čo najviac mestských častí svojich poslancov. Zároveň ubezpečil, že sa budú usilovať, aby boli aj menšie samosprávy v mestskom parlamente zastupované, „dvere budú mať otvorené aj na magistráte“. „Som rád, že sme našli riešenie, ktoré je najmenej bolestivé,“ podotkol Vallo.

Ktoré mestské časti vytvoria spoločné obvody

Do jedného volebného obvodu sa spojí Rača s Vajnormi, zastupovať ho budú traja poslanci. Spojí sa aj Devínska Nová Ves a Devín, nový volebný obvod budú zastupovať dvaja poslanci. Jeden volebný obvod s celkovo piatimi poslancami vytvorí Dúbravka, Lamač a Záhorská Bystrica. Spoločný južný volebný obvod vytvoria Jarovce, Rusovce a Čunovo, ktorý bude v mestskom parlamente zastupovať jeden poslanec.

Zvyšné bratislavské mestské časti zostávajú samostatnými volebnými obvodmi, pri dvoch z nich sa však zmení počet poslancov. K zmenám dôjde v Starom Meste, kde sa zvýši počet poslancov zo štyroch na päť a v Ružinove zo siedmich na osem. Rovnaký počet poslancov zostáva v Petržalke (desať), Novom Meste (štyria) a Karlovej Vsi (traja), ako aj Podunajských Biskupiciach a Vrakuni (zhodne po dvoch).

Bratislavské mestské zastupiteľstvo (MsZ) sa volebnými obvodmi a počtom poslancov zaoberalo druhýkrát. Tému totiž poslanecký zbor riešil aj 18. júna, keď schválil rovnaký počet poslancov i obvodov pre budúce volebné obdobie, ako je to v súčasnosti, teda 45 poslancov a 17 obvodov.

Ústavný súd dal za pravdu ombudsmanovi

Ústavný súd však o necelý týždeň na to rozhodol o protiústavnosti. Dal za pravdu ombudsmanovi Róbertovi Dobrovodskému, ktorý na konci januára podal podnet, v ktorom za nesúladné s ústavou označil ustanovenie, že „počet poslancov volených v jednotlivých mestských častiach určí mestské zastupiteľstvo podľa podielu počtu obyvateľov mestskej časti na celkovom počte obyvateľov hlavného mesta, pričom každá z nich má v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca“.

Ombudsman Róbert Dobrovodský
Foto: TASR – Pavel Neubauer

Ombudsman v prípade tohto uznesenia skonštatoval porušenie rovnosti volebného práva. Odvolávajúc sa na odlišnú váhu voličov vo výrazne odlišných volebných obvodoch upozornil na výrazné zvýhodnenie voličov i kandidátov v malých volebných obvodoch hlavného mesta.

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