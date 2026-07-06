Kuriózny prípad: Muž sa vlámal do obchodu pre plechovku nápoja. Chvíľu na to sa vlámal do domu, opil sa a zaspal

Páchateľ zadržaný políciou

Foto: Facebook/ Polícia SR - Banskobystrický kraj

Petra Sušaninová
Zdá sa, že muž je nepoučiteľný.

Polícia na sociálnej sieti informovala o dvoch incidentoch, ktoré sa však týkali toho istého páchateľa. V prvom z prípadov sa vlámal do obchodu, v druhom zas do rodinného domu. Skončil v putách.

Pre jednu plechovku rozbil výklad na obchode

Pred niekoľkými dňami banskobystrická polícia na sociálnej sieti informovala o kurióznom prípade. “Cudzinec dostal uprostred noci chuť na energetický nápoj, a tak si zvolil ľahkovážny spôsob, ako sa sám obslúžiť. Zo zeme zdvihol dlažobnú kocku, hodil ju priamo do výkladu miestneho podniku a cez rozbité okno vošiel dnu. Po krátkej poznávacej prechádzke v interiéri si vzal z chladničky energetický nápoj, v pokoji si ho otvoril, napil sa a spokojne odišiel,” popísala polícia.

Páchateľ tak ukradol plechovku za približne 2 eurá, no napáchané škody presiahli 1 600 eur. Policajtom sa páchateľa podarilo vypátrať. Obmedzili ho na osobnej slobode a bol obvinený z prečinu krádeže vlámaním v súbehu s poškodzovaním cudzej veci.

Rozbitý výklad obchodu
Foto: Facebook/ Polícia SR – Banskobystrický kraj

Vlámal sa do rodinného domu, opil sa a zaspal

Netrvalo ale dlho a tým istým mužom sa polícia musela zaoberať opäť. Polícia informovala o drzosti bez hraníc a recidíve len v priebehu niekoľkých hodín: “Prípad cudzinca, ktorý pred pár dňami šokoval verejnosť svojím bizarným správaním, keď v Banskej Bystrici uprostred noci pre energetický nápoj neváhal hodiť do výkladu podniku dlažobnú kocku malo pokračovanie.”

“Za tento skutok mu súd uložil trest odňatia slobody na 2 mesiace s podmienečným odkladom na 12 mesiacov a bol prepustený na slobodu. Podmienku však naplnil do necelých 24 hodín,” dozvedáme sa. “Tentokrát poškodil uzamknuté dvere na rodinnom dome, neoprávnene vnikol dnu, pohostil sa alkoholom a následne tam zaspal. Recidivista opäť skončil v rukách polície, no sudca v tomto prípade s ním už nemal zľutovanie. Výsledkom jeho opätovného vyčíňania je trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky,” informovala polícia.

Páchateľ zadržaný políciou
Foto: Facebook/ Polícia SR – Banskobystrický kraj

Nevhodné správanie turistu v Tatrách

Dnes sme vás informovali aj o ďalšom incidente. Sociálnymi sieťami sa totiž začalo šíriť video muža, ktorý sa rozhodol okúpať v jednom z tatranských plies. Za podobné konanie pritom hrozí pokuta až do výšky 3319 eur. Na zábery upozornil na svojom Instagrame profil tatry_official. Na videu vidno muža, ktorý pomaly schádza do vody, niekoľko sekúnd pláva a následne sa vracia späť na breh. V okolí sa pritom nachádzajú aj ďalší ľudia.

Video vzniklo vo Velickej doline a muž vošiel do vôd Dlhého plesa. Pod príspevkom sa krátko po zverejnení začali kopiť komentáre. Mnohí ľudia neskrývali rozhorčenie a nad správaním muža len krútili hlavou. V komentároch sa opakovane objavovali výzvy na vysoké pokuty a prísnejší prístup voči ľuďom, ktorí pravidlá nerešpektujú.

„Veľké pokuty treba, lebo nebude odstrašovací príklad a hotovo. Ale takto to ľudia ignorujú,“ uviedol jeden z komentujúcich. Ďalší navrhovali ešte tvrdšie riešenia. „Doživotný zákaz alebo takú pokutu, že by nemal na lístok alebo benzín do Tatier na dlhé roky,“ znel jeden z komentárov. Objavovali sa aj názory, že podobné priestupky by sa mali riešiť okamžite na mieste a nie až po tom, čo sa video objaví na sociálnych sieťach.

„Treba ho exemplárne potrestať s mastnou pokutou, aby si to zapamätal,“ napísal ďalší diskutujúci. Niektorí ľudia zase navrhovali vytvorenie stálej služby, ktorá by podobné miesta monitorovala a zasahovala priamo pri porušení pravidiel.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Súd v kauze Kuciak pokračuje: Odstraňujú sa rozpory vo výpovedi kľúčového svedka

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Domáci miláčikovia
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Slováci a Česi v zahraničí
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tip na seriál
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Slováci a Česi v zahraničí
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac