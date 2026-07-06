Kuriózny prípad: Muž sa vlámal do obchodu pre plechovku nápoja. Chvíľu na to sa vlámal do domu, opil sa a zaspal

Polícia na sociálnej sieti informovala o dvoch incidentoch, ktoré sa však týkali toho istého páchateľa. V prvom z prípadov sa vlámal do obchodu, v druhom zas do rodinného domu. Skončil v putách.
Pre jednu plechovku rozbil výklad na obchode
Pred niekoľkými dňami banskobystrická polícia na sociálnej sieti informovala o kurióznom prípade. “Cudzinec dostal uprostred noci chuť na energetický nápoj, a tak si zvolil ľahkovážny spôsob, ako sa sám obslúžiť. Zo zeme zdvihol dlažobnú kocku, hodil ju priamo do výkladu miestneho podniku a cez rozbité okno vošiel dnu. Po krátkej poznávacej prechádzke v interiéri si vzal z chladničky energetický nápoj, v pokoji si ho otvoril, napil sa a spokojne odišiel,” popísala polícia.
Páchateľ tak ukradol plechovku za približne 2 eurá, no napáchané škody presiahli 1 600 eur. Policajtom sa páchateľa podarilo vypátrať. Obmedzili ho na osobnej slobode a bol obvinený z prečinu krádeže vlámaním v súbehu s poškodzovaním cudzej veci.
Vlámal sa do rodinného domu, opil sa a zaspal
Netrvalo ale dlho a tým istým mužom sa polícia musela zaoberať opäť. Polícia informovala o drzosti bez hraníc a recidíve len v priebehu niekoľkých hodín: “Prípad cudzinca, ktorý pred pár dňami šokoval verejnosť svojím bizarným správaním, keď v Banskej Bystrici uprostred noci pre energetický nápoj neváhal hodiť do výkladu podniku dlažobnú kocku malo pokračovanie.”
“Za tento skutok mu súd uložil trest odňatia slobody na 2 mesiace s podmienečným odkladom na 12 mesiacov a bol prepustený na slobodu. Podmienku však naplnil do necelých 24 hodín,” dozvedáme sa. “Tentokrát poškodil uzamknuté dvere na rodinnom dome, neoprávnene vnikol dnu, pohostil sa alkoholom a následne tam zaspal. Recidivista opäť skončil v rukách polície, no sudca v tomto prípade s ním už nemal zľutovanie. Výsledkom jeho opätovného vyčíňania je trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky,” informovala polícia.
Nevhodné správanie turistu v Tatrách
Dnes sme vás informovali aj o ďalšom incidente. Sociálnymi sieťami sa totiž začalo šíriť video muža, ktorý sa rozhodol okúpať v jednom z tatranských plies. Za podobné konanie pritom hrozí pokuta až do výšky 3319 eur. Na zábery upozornil na svojom Instagrame profil tatry_official. Na videu vidno muža, ktorý pomaly schádza do vody, niekoľko sekúnd pláva a následne sa vracia späť na breh. V okolí sa pritom nachádzajú aj ďalší ľudia.
Video vzniklo vo Velickej doline a muž vošiel do vôd Dlhého plesa. Pod príspevkom sa krátko po zverejnení začali kopiť komentáre. Mnohí ľudia neskrývali rozhorčenie a nad správaním muža len krútili hlavou. V komentároch sa opakovane objavovali výzvy na vysoké pokuty a prísnejší prístup voči ľuďom, ktorí pravidlá nerešpektujú.
„Veľké pokuty treba, lebo nebude odstrašovací príklad a hotovo. Ale takto to ľudia ignorujú,“ uviedol jeden z komentujúcich. Ďalší navrhovali ešte tvrdšie riešenia. „Doživotný zákaz alebo takú pokutu, že by nemal na lístok alebo benzín do Tatier na dlhé roky,“ znel jeden z komentárov. Objavovali sa aj názory, že podobné priestupky by sa mali riešiť okamžite na mieste a nie až po tom, čo sa video objaví na sociálnych sieťach.
„Treba ho exemplárne potrestať s mastnou pokutou, aby si to zapamätal,“ napísal ďalší diskutujúci. Niektorí ľudia zase navrhovali vytvorenie stálej služby, ktorá by podobné miesta monitorovala a zasahovala priamo pri porušení pravidiel.
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