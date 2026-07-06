Súd v kauze Kuciak pokračuje: Odstraňujú sa rozpory vo výpovedi kľúčového svedka

Obvinený v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice

Foto: TASR - Martin Baumann

Petra Sušaninová
TASR
Prokurátori sa zaujímali o rozpor, ktorý sa týkal výpovede svedka v súvislosti s vyplatením zálohy za údajnú prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku.

Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov, pokračuje v pondelok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku odstraňovaním rozporov vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruskóa. Za sprostredkovanie novinárovej vraždy si odpykáva 15-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody.

Zsuzsová prítomná nebola

Svedka eskortovali do pojednávacej miestnosti opäť aj s kuklou na hlave. V máji vypovedal tri dni v rade. Obžalovanú Alenu Zsuzsovú usvedčoval z objednávok vraždy novinára a prokurátorov. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marian Kočner. Spomedzi obžalovaných sa v pojednávacej miestnosti nachádza Marian Kočner a Dušan Kracina. Obžalovaná Alena Zsuzsová súhlasila s konaním v jej neprítomnosti, rovnako tak aj obžalovaný Darko Dragić.

Prokurátori sa zaujímali o rozpor, ktorý sa týkal výpovede svedka v súvislosti s vyplatením zálohy za údajnú prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku. Ďalšie rozpory navrhol odstraňovať právny zástupca Mariana Kočnera Marek Para. Okrem iného poukázal na májovú výpoveď Andruskóa o skoršom stretnutí s Marianom Kočnerom. Para podčiarkol, že v minulosti svedok opakovane tvrdil, že sa s obžalovaným osobne nestretol.

Ján Kuciak a Marian Kočner
Foto: TASR/SITA – Milan Illík

Andruskó poskytol rozsiahlu výpoveď

Svedok reagoval, že o stretnutí hovoril aj na hlavnom pojednávaní buď v roku 2022 alebo 2023. Stretnutie sa malo podľa jeho slov uskutočniť niekedy v roku 2007 a v prípravnom konaní to nepovažoval za potrebné spomenúť. Andruskó na hlavnom pojednávaní hovoril aj o informácii od Aleny Zsuzsovej o tom, že Marian Kočner mal byť zapojený do vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka.

Prokurátor Generálnej prokuratúry SR Peter Kysel poukázal na to, že odstraňovanie rozporov predstavuje bežný procesný postup pri výpovedi každého svedka. „O to viac, pokiaľ ide o takú rozsiahlu výpoveď, akú poskytol svedok Andruskó,“ povedal médiám. Keďže odstraňovanie rozporov naďalej trvá, právny zástupca obžalovaného Mariana Kočnera Para zatiaľ odpovede svedka nechcel hodnotiť. Považuje ich však za nepresvedčivé.

Bola to úkladná vražda vykonaná na objednávku

V prípade vraždy Jána Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian Kočner a Alena Zsuzsová.

Foto: TASR/Martin Baumann

Podľa právoplatných rozsudkov v časti týkajúcej sa vykonávateľov prišiel páchateľ do domu cielene. Strelec vstúpil dovnútra so zbraňou kalibru 9 mm. Najskôr zastrelil Martinu Kušnírovú ranou do hlavy. Následne zastrelil Jána Kuciaka dvoma ranami do oblasti hrudníka, ktoré zasiahli srdce. Na mieste činu sa našli dve vystrelené nábojnice aj nevystrelené náboje. Vyšetrovanie nezistilo známky zápasu a podľa zistení nebolo nič odcudzené. Súd konštatoval, že išlo o úkladnú vraždu vykonanú na objednávku. Pohyb páchateľa bol zaznamenaný kamerovým systémom v okolí. Jeho tvár však nebolo možné identifikovať.

Dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR

Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej aj Dušan Kracina a Darko Dragić. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.

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