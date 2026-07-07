Slovensko spoznalo nové kráľovné krásy. Titul si odniesli 4 Slovenky, budú nás reprezentovať vo svete

Slovensko spoznalo svoje nové kráľovné krásy, ktoré budú našu krajinu reprezentovať vo svete. Zaujali pritom nielen krásou, ale tiež talentom a inteligenciou, ktoré teraz budú môcť ukázať aj na medzinárodnej úrovni. Korunky a tituly si pritom odniesli až štyri Slovenky, pričom najmladšia má len 19 rokov.
Zlatá sála bratislavského Primaciálneho paláca sa stala dejiskom finálového večera súťaže Miss Slovak Republic 2026. Prestížne podujatie, ktoré moderovala Barbora Chlebcová, spojilo eleganciu, modernú šou a noblesu. Deväť finalistiek sa predstavilo v disciplínach, ktoré preverili nielen ich krásu, ale aj ich osobnosť, talent a sebavedomie.
Odvážna šou, luxusné plavky a výnimočný dizajn
Galavečer otvorilo energické tanečné vystúpenie finalistiek, po ktorom nasledovala promenáda v exkluzívnych čiernych plavkách značky Admiral, navrhnutých špeciálne pre finále dizajnérkou Vierou Koričanskou.
Vrcholom módnej časti večera bola finálová prehliadka v znamení elegancie a výnimočného dizajnu. Finalistky sa predstavili v exkluzívnych spoločenských modeloch z dielne módnej návrhárky Boženy Petrášovej, vytvorených špeciálne pre tento výnimočný večer.
Rozhodol talent
Súčasťou finále bola aj disciplína Talent Challenge, v ktorej porota vybrala štyri najlepšie vystúpenia. Víťazkou sa stala Sára Ružičková, ktorá zaujala emotívnym tanečným vystúpením na skladbu Survivor od formácie 2WEI.
Nové reprezentantky Slovenska
Vyvrcholením večera bolo odovzdávanie titulov a svetových licencií za účasti minuloročných víťaziek.
Miss Tourism World SR získala 19-ročná Alexandra Pénzešová z Nitry, ktorá bude reprezentovať Slovensko v Číne. Hlavným poslaním súťaže je podpora cestovného ruchu, kultúrnej výmeny a medzinárodnej spolupráce. Alexandra bude v Číne pôsobiť ako kultúrna veľvyslankyňa Slovenska.
Korunku a titul Miss Intercontinental SR si odniesla 23-ročná Petra Pintérová z Komárna. Petru teraz čaká svetové finále v Egypte. Miss Intercontinental patrí s viac ako 54-ročnou tradíciou medzi najstaršie svetové súťaže krásy. Posolstvom tejto súťaže je oslava ženskej krásy, inteligencie a kultúrnej rozmanitosti pri spájaní delegátok z piatich kontinentov.
Titul Miss Grand International SR vyhrala 21-ročná Viktória Kloknerová z Pezinka, ktorá už budúci týždeň, 18. júla, odletí reprezentovať Slovensko na svetové finále do Indie. Viktória získala titul na jednu z najprestížnejších a najrýchlejšie rastúcich svetových súťaží krásy, ktorej hlavným posolstvom je „Stop the War and Violence“. Súťaž je celosvetovo známa miliónovou sledovanosťou, dynamickou produkciou a obrovskou energiou.
Hlavný titul a korunku absolútnej víťazky Miss Slovak Republic 2026 získala 21-ročná Martina Bugáňová z Bratislavy. Martina bude reprezentovať Slovensko na svetovej súťaži Miss Earth, ktorá vznikla v roku 2001 na Filipínach a patrí medzi najprestížnejšie svetové súťaže krásy. Je zároveň jedinou významnou svetovou súťažou zameranou na ochranu životného prostredia, udržateľnosť a ekologické povedomie. Ako environmentálna ambasádorka bude Martina šíriť do sveta silné posolstvo a motto súťaže: „Beauties for a Cause“ (Krásky pre vyšší cieľ).
Hudobný program
Slávnostnú atmosféru galavečera vytvorili virtuózni klaviristi Marian a Eva Varhaníkovci. Exkluzívnym momentom večera bola premiéra novej autorskej skladby „SINGLE“ speváčky Suzie Hroncovej, ktorej videoklip vznikol za účasti finalistiek Miss Slovak Republic 2026 pod režisérskou taktovkou Michala Nemtudu.
Finále Miss Slovak Republic 2026 opäť potvrdilo, že súťaž spája krásu, talent, inteligenciu a silné osobnosti pripravené reprezentovať Slovensko na prestížnych svetových súťažiach. Súťaž organizuje agentúra Black&White Productions pod vedením Kataríny Ficelovej, držiteľky národných licencií na súťaže Miss Earth, Miss Grand International, Miss Intercontinental a Miss Tourism World.
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