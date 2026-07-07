Postrach Európy sa opäť prebral a kazí plány turistov: Sopka Etna odstavila letisko v Catanii

Talianska sopka Etna patrí medzi najznámejšie aktívne vulkány v Európe a z času na čas spôsobuje problémy. Stalo sa tak aj teraz, kedy miestne úrady museli výrazne obmedziť lety.
Pre leteckú dopravu na letisku v Catanii tak platia v súčasnosti výrazné obmedzenia, ktoré zapríčinil silný únik popola zo spomínanej sicílskej spomínanej sopky Etna. TASR o tom informuje podľa nedeľňajšej správy agentúry DPA.
Mesto leží priamo na východnom pobreží ostrova Sicília pri Iónskom mori na úpätí Etny. Podľa informácií prevádzkovej spoločnosti letiska bol vzdušný priestor v konkrétnej oblasti zasiahnutej popolavým mrakom postupujúcim smerom na juh do 19.00 h SELČ úplne uzavretý. Približne do 21.00 h bude môcť na letisku pristáť len päť lietadiel za hodinu. Opatrenia sa týkajú odletov aj príletov.
Cestujúcich žiadajú, aby si stav svojho letu overili u príslušnej leteckej spoločnosti ešte pred príchodom na letisko. Prevádzkovateľ letiska avizoval, že informácie o prípadných ďalších obmedzeniach poskytne v priebehu dňa.
Podľa údajov Inštitútu geofyziky a vulkanológie (INGV) sa emisie popola z jedného z kráterov Etny začali tvoriť skoro ráno. Aktivita sopky neskôr zosilnela a vytvorila erupčný mrak, ktorý vystúpil do výšky približne 1,5 kilometra nad vrchol vulkánu. Podľa aktuálnych predpovedí počasia sa bude popol v najbližších hodinách presúvať ďalej na juh, doplnil inštitút INGV.
Okrem sopky aj požiare
Ako vyplýva z webovej stránky letiska v Catanii, zrušených bolo niekoľko letov vrátane linky do Berlína. Ďalšie lietadlá odštartovali s meškaním a časť príletov museli presmerovať do Palerma. Pri viacerých jednotlivých spojeniach sa čakalo na rozhodnutie samotných leteckých spoločností, ako budú ďalej postupovať.
Stovky hasičov v nedeľu pokračovali v boji s lesnými požiarmi vo Francúzsku, Španielsku a Portugalsku, ktoré v nich doposiaľ už zničili viac než 17-tisíc hektárov pôdy, čo je dvojnásobok rozlohy Manhattanu, pričom teploty vzduchu miestami dosahovali 40 stupňov Celzia.
Pri španielskej Costa Brava zhorelo za dva dni viac než 2 200 hektárov a hasiči uviedli, že zásah bude komplikovať rastúca teplota a množstvo „dymiacich ohnísk“ v perimetri požiaru. Požiar pri La Bisbal d’Empordà je podľa katalánskych hasičov stabilizovaný. Prezident regiónu Salvador Illa oznámil, že zadržali muža podozrivého zo založenia požiaru, ktorý vážne zasiahol chránenú oblasť Gavarres.
Vo Francúzsku nasadili takmer 600 hasičov pri Trevillachu, kde zhorelo vyše 1 000 hektárov horských svahov. Ďalších 300 hasičov zasahovalo v departemente Drôme. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez varoval, že sezóna letných požiarov sa v krajine tento rok začala o mesiac skôr.
Podobný problém má aj Indonézia
Sopka Lewotobi Laki-Laki na ostrove Flores vo východnej Indonézii v noci na piatok niekoľkokrát vybuchla a začala chrliť popol do výšky dva a pol kilometra. Indonézske úrady uzavreli miestne letisko. Sopka vybuchla o 11.15 h miestneho času (o 5.15 h SELČ), uviedol vo svojom vyhlásení indonézsky geologický úrad. Predchádzalo tomu niekoľko erupcií.
Úrad uviedol, že obyvatelia žijúci v blízkosti riek by mali zostať v pohotovosti aj pre riziko záplav vulkanického materiálu – studenej lávy známej ako lahar – v prípade silných zrážok. Tamojšie orgány tiež pozastavili prevádzku na miestnom letisku v meste Maumere, asi 60 kilometrov západne od sopky.
Sopka Lewotobi Laki-Laki, vysoká 1584 metrov, je síce aktívna, ale nie na najvyššom stupni výstrahy. Indonézia sa nachádza v oblasti s vysokou seizmickou aktivitou, známou aj ako tichomorský Ohnivý kruh. Výbuchy sopiek sú tam preto časté, pričom na súostroví sa nachádza približne 130 aktívnych vulkánov.
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