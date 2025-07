Ubytujete sa tu za 75 eur na noc a najete za 12 eur: Baľte kufre, tento chorvátsky skrytý klenot musíte navštíviť

Pláže ako z pohľadnice, ostrovy opradené legendami, tyrkysové zátoky aj historické mestá ako stvorené na večerné prechádzky. Chorvátsko má množstvo tvárí a všetky stoja za objavenie. Na základe našich každoročných potuliek Jadranom, sme pre vás zostavili prehľadný zoznam, vďaka ktorému uvidíte to najkrajšie, čo Chorvátsko ponúka, vrátane tipov, ako sa tam dostať, čomu sa vyhnúť a čo nevynechať.

Ak existuje krajina, kde sa kamene premenili na očarujúce ostrovy, more na symfóniu a príroda na galériu divov, tak je to jednoznačne Chorvátsko. Táto krajina nie je len letná klasika plná slnka a pláží, je to pestrá mozaika ostrovov, hôr, vodopádov, stredovekých miest a kulinárskych zážitkov, ktorá čaká, aby ste ju objavili.

V našom článku vás vezmeme na cestu po tých najkrajších plážach, ukážeme vám, kde sa dotknúť dávnej histórie a kam sa vybrať za aktívnym oddychom. A ak zatúžite uniknúť davom, ponúkneme vám aj tipy na skryté miesta, ktoré si miestni strážia ako poklad. Pripravte sa na náš cestovateľský itinerár, ktorý vás zavedie naprieč celým Chorvátskom až za jeho hranice.

Veronika Samborská v intereze zodpovedá za korektúru časti článkov. Spolu s manželom a s dvoma deťmi žijú v lete v Chorvátsku a už viac ako 13 rokov prevádzkujú cestovnú kanceláriu COLUMBUS travel. Svoje zážitky z Jadranu čitateľom približuje v spolupráci s redaktorkou portálu Klaudiou Oselskou.

Do Chorvátska sa dostanete nielen autom, ale aj letecky. Z Bratislavy, Viedne či Budapešti lietajú priame lety do Záhrebu, Splitu, Dubrovníka, Zadaru a Rijeky. Využiť však môžete aj nočný vlak z Bratislavy do Splitu, ktorý premáva trikrát do týždňa od konca apríla do polovice októbra. Cesta trvá približne 16 hodín, pričom cena lístka je od 35 eur a k dispozícii je aj preprava auta a motorky.

Nezáleží na tom, ktorú možnosť dopravy si zvolíte, odmena v podobe nádherných pláží určite stojí za to. Chorvátsko totiž ukrýva skutočné perly, ktoré si zamilujete na prvý pohľad. Ak vás však nelákajú preplnené pláže, vyhnite sa poslednému júlovému týždňu a prvým dvom augustovým. Zároveň nasledujte domácich, pláže, kam chodia oni, sú zvyčajne menej populárne medzi turistami, no o to krajšie a najmä pokojnejšie.

Toto sú podľa nás tie najkrajšie chorvátske pláže

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného