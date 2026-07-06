Lesné požiare ničia časť Európy, evakuujú tisícky ľudí: Etapa Tour de France musela byť bez divákov

Požiar a Tour de France

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
SITA
TASR
Ľudia museli opustiť svoje domovy.

Neutíchajúce lesné požiare v južnej Európe si v pondelok vyžiadali evakuáciu tisícov ľudí a organizátorov Tour de France prinútili zakázať divákom sledovať etapu svetoznámych cyklistických pretekov, ktorú ohrozoval jeden z požiarov. Stovky hasičov bojujú s plameňmi, ktoré zničili viac než 20-tisíc hektárov pôdy v Portugalsku, Španielsku, Francúzsku, Grécku a ďalších juhoeurópskych krajinách.

Tisíce ľudí museli opustiť svoje domovy

Požiare sa šíria v čase, keď teploty opäť stúpajú, napríklad v Španielsku už dosiahli 43 stupňov Celzia, a kontinent je stále poznačený následkami májových a júnových horúčav, ktoré si vyžiadali tisíce obetí. V okolí mesta Perpignane v juhozápadnom Francúzsku, kde hasiči bojujú s požiarom, ktorý zničil už viac než 4 600 hektárov, muselo svoje domovy opustiť približne 10 500 ľudí.

„Oheň sa priblížil k domom na 300 metrov. Zarazilo nás, ako rýchlo sa šíri,“ povedal jeden z miestnych obyvateľov. Na pomoc v boji s požiarom vyslala Európska únia (EÚ) štyri hasiace lietadlá. „Dnes dorazia z Cypru a Švédska, aby podporili francúzskych hasičov v okolí Perpignanu,“ napísala na sociálnej sieti šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.

Hasiči s ohňom bojujú zo všetkých síl

Tretia, 196-kilometrová etapa Tour de France, ktorá prechádza Pyrenejami na španielsko-francúzskych hraniciach, sa pre riziko požiaru uskutočnila bez divákov, pričom na trase mohli byť len jazdci a sprievodné vozidlá. S ďalším rozsiahlym požiarom bojovalo 300 hasičov v departemente Drôme na juhovýchode Francúzska.

Tour de France
Foto: SITA/AP

V Grécku plamene zničili pri Solúne dve továrne a úrady museli evakuovať ich okolie. Na španielskom pobreží Costa Brava spálil lesný požiar cez víkend viac než 2 200 hektárov, pričom hasiči s ním bojovali ešte aj v pondelok. V Portugalsku sa podarilo dostať pod kontrolu oheň, ktorý zničil okolo 13-tisíc hektárov lesa a krovín, v štyroch regiónoch však stále ostávajú v platnosti výstrahy pred požiarmi. Veľké požiare zasiahli aj chorvátsky ostrov Hvar a lokalitu Tale v Albánsku, kde zničili stovky hektárov lesa, viníc a krovinatých porastov.

Horúčavy a sucho trápia aj Slovákov

Horúčavy sa po miernom ochladení vrátia aj na Slovensko. Už v utorok sa do krajiny vráti letné počasie a na niektorých miestach teploty opäť prekročia hranicu 30 °C. Sucho rôznej intenzity zasahuje takmer celé územie Slovenska. Aktuálne je výrazné až extrémne sucho miestami najmä v južnej časti SR a na východe. Nadbytok vlahy nie je nikde.

„Extrémne sucho zasahuje 27 percent územia a týka sa oblastí Podunajsko, Slovenské rudohorie, Orava, Abov a Zemplín. V povrchovej vrstve sa situácia mierne zlepšila, avšak ešte stále pretrváva extrémne sucho v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny a na Zemplíne,“ uviedli odborníci. Tvrdia, že v hlbšej vrstve je stále výrazné až extrémne sucho na približne polovici územia, a to najmä na západnom, severozápadnom a východnom Slovensku.

Teploty siahali k 40 °C

Relatívne nasýtenie pôdy je podľa SHMÚ pod hranicou desiatich percent na Podunajsku, na Záhorí a v Malých Karpatoch a lokálne aj na Zemplíne, Above a Gemeri. Pod hranicou 50 percent je nasýtenie na približne 80 percentách územia. Deficit pôdnej vlahy je na krajnom východe a Orave mínus 80 až mínus 100 milimetrov (mm). Na väčšine územia je deficit vlahy od mínus 20 do mínus 60 milimetrov, skonštatoval.

Sucho
Foto: SITA/AP

Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli prevažne v stredu (1. 7.) a nedeľu (5. 7.). Najviac zrážok spadlo na hornej Nitre, lokálne na Považí, Liptove, v oblasti Malých Karpát, Nízkych Tatier a Tatier, a to 50 až 90 mm, priblížili odborníci. Úhrn zrážok nad 20 mm bol podľa nich na väčšine Žilinského a Trenčianskeho kraja, v severnej polovici Trnavského kraja, lokálne na Horehroní, Gemeri, Zamagurí, Zemplíne a v Above. Bez zrážok bolo lokálne na Honte a Spiši. Úhrn zrážok do piatich milimetrov bol vo východnej časti Podunajskej nížiny, na Honte, lokálne na Gemeri, Spiši, Šariši, dolnom Zemplíne a Záhorí.

„Najvyššia teplota vzduchu bola okolo 40 stupňov Celzia v utorok (30. 6.) lokálne na Podunajsku a Novohrade. Najnižšie klesla teplota vzduchu na štyri stupne v sobotu ráno (4. 7.) lokálne v Slovenskom raji,“ dodal SHMÚ.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dážď bol taký silný, že spôsobil zrútenie budov: Z Bombaja hlásia 6 obetí vrátane detí

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Domáci miláčikovia
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Slováci a Česi v zahraničí
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tip na seriál
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Slováci a Česi v zahraničí
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac