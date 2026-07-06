Lesné požiare ničia časť Európy, evakuujú tisícky ľudí: Etapa Tour de France musela byť bez divákov

Neutíchajúce lesné požiare v južnej Európe si v pondelok vyžiadali evakuáciu tisícov ľudí a organizátorov Tour de France prinútili zakázať divákom sledovať etapu svetoznámych cyklistických pretekov, ktorú ohrozoval jeden z požiarov. Stovky hasičov bojujú s plameňmi, ktoré zničili viac než 20-tisíc hektárov pôdy v Portugalsku, Španielsku, Francúzsku, Grécku a ďalších juhoeurópskych krajinách.
Tisíce ľudí museli opustiť svoje domovy
Požiare sa šíria v čase, keď teploty opäť stúpajú, napríklad v Španielsku už dosiahli 43 stupňov Celzia, a kontinent je stále poznačený následkami májových a júnových horúčav, ktoré si vyžiadali tisíce obetí. V okolí mesta Perpignane v juhozápadnom Francúzsku, kde hasiči bojujú s požiarom, ktorý zničil už viac než 4 600 hektárov, muselo svoje domovy opustiť približne 10 500 ľudí.
„Oheň sa priblížil k domom na 300 metrov. Zarazilo nás, ako rýchlo sa šíri,“ povedal jeden z miestnych obyvateľov. Na pomoc v boji s požiarom vyslala Európska únia (EÚ) štyri hasiace lietadlá. „Dnes dorazia z Cypru a Švédska, aby podporili francúzskych hasičov v okolí Perpignanu,“ napísala na sociálnej sieti šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.
Hasiči s ohňom bojujú zo všetkých síl
Tretia, 196-kilometrová etapa Tour de France, ktorá prechádza Pyrenejami na španielsko-francúzskych hraniciach, sa pre riziko požiaru uskutočnila bez divákov, pričom na trase mohli byť len jazdci a sprievodné vozidlá. S ďalším rozsiahlym požiarom bojovalo 300 hasičov v departemente Drôme na juhovýchode Francúzska.
V Grécku plamene zničili pri Solúne dve továrne a úrady museli evakuovať ich okolie. Na španielskom pobreží Costa Brava spálil lesný požiar cez víkend viac než 2 200 hektárov, pričom hasiči s ním bojovali ešte aj v pondelok. V Portugalsku sa podarilo dostať pod kontrolu oheň, ktorý zničil okolo 13-tisíc hektárov lesa a krovín, v štyroch regiónoch však stále ostávajú v platnosti výstrahy pred požiarmi. Veľké požiare zasiahli aj chorvátsky ostrov Hvar a lokalitu Tale v Albánsku, kde zničili stovky hektárov lesa, viníc a krovinatých porastov.
Horúčavy a sucho trápia aj Slovákov
Horúčavy sa po miernom ochladení vrátia aj na Slovensko. Už v utorok sa do krajiny vráti letné počasie a na niektorých miestach teploty opäť prekročia hranicu 30 °C. Sucho rôznej intenzity zasahuje takmer celé územie Slovenska. Aktuálne je výrazné až extrémne sucho miestami najmä v južnej časti SR a na východe. Nadbytok vlahy nie je nikde.
„Extrémne sucho zasahuje 27 percent územia a týka sa oblastí Podunajsko, Slovenské rudohorie, Orava, Abov a Zemplín. V povrchovej vrstve sa situácia mierne zlepšila, avšak ešte stále pretrváva extrémne sucho v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny a na Zemplíne,“ uviedli odborníci. Tvrdia, že v hlbšej vrstve je stále výrazné až extrémne sucho na približne polovici územia, a to najmä na západnom, severozápadnom a východnom Slovensku.
Teploty siahali k 40 °C
Relatívne nasýtenie pôdy je podľa SHMÚ pod hranicou desiatich percent na Podunajsku, na Záhorí a v Malých Karpatoch a lokálne aj na Zemplíne, Above a Gemeri. Pod hranicou 50 percent je nasýtenie na približne 80 percentách územia. Deficit pôdnej vlahy je na krajnom východe a Orave mínus 80 až mínus 100 milimetrov (mm). Na väčšine územia je deficit vlahy od mínus 20 do mínus 60 milimetrov, skonštatoval.
Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli prevažne v stredu (1. 7.) a nedeľu (5. 7.). Najviac zrážok spadlo na hornej Nitre, lokálne na Považí, Liptove, v oblasti Malých Karpát, Nízkych Tatier a Tatier, a to 50 až 90 mm, priblížili odborníci. Úhrn zrážok nad 20 mm bol podľa nich na väčšine Žilinského a Trenčianskeho kraja, v severnej polovici Trnavského kraja, lokálne na Horehroní, Gemeri, Zamagurí, Zemplíne a v Above. Bez zrážok bolo lokálne na Honte a Spiši. Úhrn zrážok do piatich milimetrov bol vo východnej časti Podunajskej nížiny, na Honte, lokálne na Gemeri, Spiši, Šariši, dolnom Zemplíne a Záhorí.
„Najvyššia teplota vzduchu bola okolo 40 stupňov Celzia v utorok (30. 6.) lokálne na Podunajsku a Novohrade. Najnižšie klesla teplota vzduchu na štyri stupne v sobotu ráno (4. 7.) lokálne v Slovenskom raji,“ dodal SHMÚ.
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