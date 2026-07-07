Spor okolo národných parkov pokračuje: Kuffa odmieta, že klamal. Ak sa ukáže opak, je pripravený skončiť

Spor okolo zonácie národných parkov sa čoraz viac mení na politický konflikt, ktorý už neostáva len pri rozdielnych názoroch na ochranu prírody. V posledných týždňoch priniesol ostré vyjadrenia medzi predstaviteľmi ministerstva životného prostredia, otvoril otázku zodpovednosti za pripravované zmeny a do centra pozornosti dostal aj budúcnosť viacerých ľudí vo vedení rezortu.
Najnovšie sa k celej situácii vyjadril štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa. Tvrdí, že o správnosti svojich krokov je presvedčený natoľko, že je pripravený niesť za ne osobnú zodpovednosť. Zároveň očakáva, že ak sa jeho slová potvrdia, rovnakú zodpovednosť ponesú aj tí, ktorí ho verejne kritizovali.
Kuffa je pripravený niesť zodpovednosť
Ak Európska komisia nedá štátnemu tajomníkovi ministerstva životného prostredia Filipovi Kuffovi pri téme vládnej pripomienky k zonáciám národných parkov za pravdu, zo svojej funkcie odstúpi. Ak by však vyhodnotila, že pripomienka predstavuje pre plán obnovy problém, očakáva, že sa ministri verejne ospravedlnia. Kuffa to vyhlásil v relácii TASR TV Štúdio TASR.
„Ja som na to teda upozornil v Slovenskom rozhlase, tým pádom pre mňa nemá už nejak zmysel ďalej do toho vŕtať,“ uviedol Kuffa. Opakovane odmietol, že by klamal, ako to o ňom vyhlásil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Poukázal, že envirorezort a jeho organizácie majú pod seba prebrať zamestnancov i techniku štátneho podniku Lesy SR z oblastí, ktoré správy národných parkov získajú. Tarabova argumentácia, že Lesy SR sa majú o národné parky starať najmä po kalamitách a v podobných prípadoch, tak nedáva zmysel.
Tvrdí, že ľudia o prácu neprídu
Kuffa okrem toho deklaroval, že po zonácii by nemali zostať ľudia pracujúci v lesoch bez zamestnania. Väčšina tých, ktorí v štátnom podniku Lesy SR prídu o prácu, by ju mali nájsť v organizačnej štruktúre ministerstva životného prostredia. „Ja si skôr myslím, že to sa môže maximálne preniesť na nejakých ľudí, ktorí sú asi v dôchodkovom veku. Ani štátny podnik, nevidel som také iniciatívy, že by mal nejaké snahy prepúšťať,“ uviedol.
Štátny tajomník zároveň priamo neodpovedal na otázku, či by sa od októbra mohol stať novým šéfom envirorezortu. Podľa svojich slov berie politické vyjadrenia súvisiace s odchodom Tarabu s rezervou. „Ja sa držím pri zemi a hovorím: pokým to reálne nebude, nemá zmysel sa ani nejako extra k tomu vyjadrovať,“ myslí si.
Predseda SNS Andrej Danko ešte začiatkom júna vyhlásil, že minister životného prostredia Tomáš Taraba na čele envirorezortu skončí. Podľa jeho slov sú na tom dohodnutí a nie je podstatné, či minister odíde po vlastnej demisii alebo iným spôsobom.
Ako upozornil Denník N, Danko zároveň dodal, že ešte počas leta musí dôjsť k personálnym zmenám na ministerstve. Ak sa tak nestane, zodpovednosť podľa neho ponesie samotný Taraba.
Danko hovorí o odvolaní viacerých ľudí
Líder SNS priznal, že Tarabovi odovzdal zoznam ľudí, ktorí by podľa neho mali z rezortu odísť. Tvrdí, že pri niektorých mal pochybnosti o ich pôsobení. „Ja som veľmi tvrdý, dokonca som pána Tarabu požiadal o odvolanie ľudí, u ktorých som mal podozrenie, že konajú nekalo,“ povedal Danko. Kriticky sa vyjadril aj k riešeniu zonácie. Podľa neho minister nemôže pri sporných rozhodnutiach prenášať zodpovednosť na iných. „Do SNS si kope každý a ja to nedovolím,“ vyhlásil.
Danko zároveň uviedol, že od Tomáša Tarabu a štátneho tajomníka Filipa Kuffu dostal informáciu, že pripravovaná zonácia je obhájiteľná. Napriek súčasnému konfliktu nevylúčil, že by s Tarabom mohol v budúcnosti opäť spolupracovať.
Spor medzi Andrejom Dankom a Tomášom Tarabom riešil už koncom mája aj premiér Robert Fico. Po koaličnej rade a stretnutí s oboma politikmi zvolal rokovanie troch najvyšších ústavných činiteľov a potvrdil, že sa bude zaoberať aj požiadavkou SNS na výmenu ministra životného prostredia.
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