Baľte kufre: Len 4 hodiny od slovenských hraníc máme jednu z najkrajších dedín na svete. Inšpirovala aj ikonický film

Rozhodne si ju zamilujete.

Hľadáte miesto, kde by ste si mohli plnými dúškami vychutnať predĺžený víkend plný očarujúcich výhľadov, histórie a romantickej atmosféry? Máme pre vás skvelý tip, ktorý sa práve umiestnil v prestížnom rebríčku medzi najkrajšími dedinami sveta. A najlepšie na tom je, že je len kúsok od slovenských hraníc. 

Časopis Forbes zostavil rebríček najkrajších dedín sveta a Európa v ňom absolútne dominuje, píše magazín Time Out. Na druhom mieste sa dokonca umiestnila prekrásna rakúska dedinka, ktorá je len na skok od slovenskej hranice.

Forbes túto dedinu opísal: „Ukrytá medzi zalesnenými štítmi a trblietavým jazerom žiari ako odraz z rozprávkovej knižky. Stáročia staré drevené domy sa držia strmého horského svahu a balkóny s kvetinovými črepníkmi sa pýšia šarlátovými muškátmi. Kostolné zvony sa ozývajú ponad jazero, zatiaľ čo labute sa nad ním vznášajú v elegantných oblúkoch.“

Dedinou sa inšpiroval aj animovaný film Frozen

Malebná dedinka Hallstat leží približne 4 hodiny autom od slovenskej hranice, neďaleko Salzburgu, a už dlhé roky patrí medzi klenoty európskeho vidieka. Má bohatú históriu, ktorá siaha až 7000 rokov do minulosti a jedinečný rozprávkový vzhľad – drevené domčeky na strmom svahu nad jazerom, čarovné uličky a výhľad na Alpy.

Hallstat je súčasťou svetového dedičstva UNESCO, a to úplným právom. Je obklopený pohorím Dachstein a rozprestiera sa na brehu jazera Hallstäter See, ktoré je ako vystrihnuté z rozprávky. Práve touto atmosférou sa údajne inšpirovali aj tvorcovia známeho animovaného filmu Ľadové kráľovstvo (Frozen).

Foto: Pixabay

Je mimoriadne turisticky obľúbená

Okrem očarujúceho vzhľadu ponúka aj bohatý kultúrny zážitok. Môžete tu navštíviť múzeum svetového dedičstva, unikátnu kostnicu so zbierkou zdobených lebiek, či starobylú soľnú baňu, ktorá je jednou z najstarších na svete.

Má to však aj svoju tienistú stránku, pretože Hallstat bojuje s nadmerným turizmom. Táto dedina má približne len 700 stálych obyvateľov, ale denne ju navštívi až 10-tisíc turistov.

Najkrajšie dediny sveta

1. Bibury, Anglicko

2. Hallstat, Rakúsko

3. Reine, Nórsko

4. Geithoorn, Holandsko

5. Gásadalur, Faerské ostrovy

6. Oia, Grécko

7. Bourtange, Holandsko

8. Kotor, Čierna Hora

9. Shirakawa-go, Japonsko

10. Batad, Filipíny

