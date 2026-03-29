Pozemná operácia v Iráne je o niečo bližšie, Trump je nejasný. Údajne chce vyslať 10-tisíc vojakov

Pentagón plánuje niekoľkotýždňové pozemné operácie v Iráne vrátane prípadných útokov na ostrov Chárg a pobrežné lokality pri Hormuzskom prielive napriek tomu, že prezident Donald Trump zatiaľ nasadenie pozemných síl neschválil, informoval v sobotu denník The Washington Post.
Denník s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov poznamenal, že prípadná pozemná operácia by nebola plnohodnotnou inváziou, ale sériou rýchlych útokov špeciálnych jednotiek a konvenčnej pechoty.
Hoci americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok vyhlásil, že Spojené štáty „môžu dosiahnuť všetky svoje ciele bez pozemných jednotiek“, The Washington Post uviedol, že plány sú už v pokročilom štádiu. Jeden z nemenovaných vojenských predstaviteľov povedal: „Nejde o plánovanie na poslednú chvíľu.“
Trump je nejasný
Prezident Donald Trump sa k otázke pozemného útoku vyjadruje nejasne už celé týždne a viaceré americké médiá informovali, že na Blízky východ zvažuje vyslať najmenej 10-tisíc vojakov.
Prípravu pozemných operácií môže potvrdzovať aj prítomnosť americkej výsadkovej lode USS Tripoli, ktorej príchod do blízkovýchodného regiónu oznámilo v sobotu americké centrálne velenie na svojom účte na sieti X.
Plavidlo, ktoré zvyčajne kotví na základni v Japonsku, je vlajkovou loďou útočného kontingentu „približne 3 500“ príslušníkov námornej pechoty a námorníkov. Skupina zahŕňa aj „transportné a útočné stíhacie lietadlá, ako aj výsadkové a taktické prostriedky“, uviedlo velenie.
