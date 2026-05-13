Svet reaguje na situáciu, akú ešte nezažil: Aerolinky prišli s riešením, zásoby paliva nemusia byť problém

Keď ľudia nastupujú do lietadla, väčšinou riešia meškanie, batožinu alebo to, či budú sedieť pri okne. Len málokto však premýšľa nad tým, čo by sa stalo, keby začalo chýbať letecké palivo. Presne pred tým teraz varuje Medzinárodné združenie leteckých dopravcov IATA. Podľa organizácie môže vojna na Blízkom východe spôsobiť problémy so zásobovaním palivom v Európe aj v ďalších častiach sveta.
Na situáciu upozornil riaditeľ pre letové a technické operácie IATA Stuart Fox, informoval o tom portál Independent. Podľa neho sa tlak na globálne dodávky paliva v posledných mesiacoch výrazne zvýšil a ak konflikt na Blízkom východe bude pokračovať, následky môžu pocítiť aj samotné aerolinky. „Ak bude vojna pokračovať, nebude trvať dlho a v niektorých častiach sveta uvidíme nedostatok paliva,“ upozornil Fox.
Aerolinky môžu siahnuť po inom type paliva
IATA preto navrhuje riešenie, ktoré by ešte pred pár rokmi zrejme nevzbudilo veľkú pozornosť. Aerolinky by podľa organizácie mohli vo väčšej miere používať palivo Jet A namiesto bežného Jet A1.
Rozdiel medzi nimi je pomerne malý. Jet A1 zamŕza pri teplote mínus 47 °C, zatiaľ čo Jet A pri mínus 40 °C. Práve preto sa Jet A1 používa najmä pri diaľkových letoch a trasách ponad polárne oblasti, kde lietadlá čelia extrémne nízkym teplotám.
Podľa Foxa by však širšie využitie paliva Jet A mohlo pomôcť zmierniť tlak na dodávateľské reťazce. Toto palivo sa totiž vyrába vo väčšom množstve aj mimo krajín Perzského zálivu. V Kanade pritom nie je ničím nezvyčajným, že aerolinky medzi oboma typmi paliva počas roka prechádzajú podľa sezóny.
Ceny rastú, aerolinky však tvrdia, že situáciu zvládajú
Veľké letecké spoločnosti zatiaľ tvrdia, že dostupnosť paliva nie je problém. Skupina IAG, pod ktorú patria British Airways, Iberia, Vueling či Aer Lingus, uviedla, že počas leta neočakáva výpadky dodávok.
To však neznamená, že sektor zostáva pokojný. Rast cien paliva už teraz ovplyvňuje fungovanie aeroliniek a firmy pripravujú opatrenia pre prípad, že sa situácia ešte zhorší.
Generálny riaditeľ spoločnosti Luis Gallego uviedol, že firma aktívne reaguje na neistotu spojenú s rastúcimi cenami paliva a prispôsobuje náklady aj kapacity letov.„Momentálne nevidíme problémy s dostupnosťou paliva na našich hlavných trhoch,“ povedal Gallego.
Spoločnosť zároveň priznala mierne slabší dopyt po dovolenkách vo východnom Stredomorí. Napriek tomu sa aerolinky stále snažia prilákať cestujúcich nízkymi cenami. Napríklad spoločnosť Jet2 aktuálne predáva spiatočné lety z londýnskeho letiska Stansted do tureckého Dalamanu už od 77 libier (približne 91 eur).
