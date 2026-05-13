Svet reaguje na situáciu, akú ešte nezažil: Aerolinky prišli s riešením, zásoby paliva nemusia byť problém

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Útok na Irán
Európe môže začať chýbať letecké palivo.

Keď ľudia nastupujú do lietadla, väčšinou riešia meškanie, batožinu alebo to, či budú sedieť pri okne. Len málokto však premýšľa nad tým, čo by sa stalo, keby začalo chýbať letecké palivo. Presne pred tým teraz varuje Medzinárodné združenie leteckých dopravcov IATA. Podľa organizácie môže vojna na Blízkom východe spôsobiť problémy so zásobovaním palivom v Európe aj v ďalších častiach sveta.

Na situáciu upozornil riaditeľ pre letové a technické operácie IATA Stuart Fox, informoval o tom portál Independent. Podľa neho sa tlak na globálne dodávky paliva v posledných mesiacoch výrazne zvýšil a ak konflikt na Blízkom východe bude pokračovať, následky môžu pocítiť aj samotné aerolinky. „Ak bude vojna pokračovať, nebude trvať dlho a v niektorých častiach sveta uvidíme nedostatok paliva,“ upozornil Fox.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Pravdepodobnosť, že prímerie s Iránom vydrží, je 1 %: Trump sa snaží o víťazstvo, priznal
2.
Irán žiadal ukončenie vojny aj blokády a uvoľnenie zmrazeného majetku: Pre Trumpa je to neprijateľné
3.
Varovanie dostali aj európske krajiny: Situácia sa opäť vyostruje, Irán pohrozil okamžitou odpoveďou
Zobraziť všetky články (263)

Aerolinky môžu siahnuť po inom type paliva

IATA preto navrhuje riešenie, ktoré by ešte pred pár rokmi zrejme nevzbudilo veľkú pozornosť. Aerolinky by podľa organizácie mohli vo väčšej miere používať palivo Jet A namiesto bežného Jet A1.

Rozdiel medzi nimi je pomerne malý. Jet A1 zamŕza pri teplote mínus 47 °C, zatiaľ čo Jet A pri mínus 40 °C. Práve preto sa Jet A1 používa najmä pri diaľkových letoch a trasách ponad polárne oblasti, kde lietadlá čelia extrémne nízkym teplotám.

Ilustračná foto: SITA/AP

Podľa Foxa by však širšie využitie paliva Jet A mohlo pomôcť zmierniť tlak na dodávateľské reťazce. Toto palivo sa totiž vyrába vo väčšom množstve aj mimo krajín Perzského zálivu. V Kanade pritom nie je ničím nezvyčajným, že aerolinky medzi oboma typmi paliva počas roka prechádzajú podľa sezóny.

Ceny rastú, aerolinky však tvrdia, že situáciu zvládajú

Veľké letecké spoločnosti zatiaľ tvrdia, že dostupnosť paliva nie je problém. Skupina IAG, pod ktorú patria British Airways, Iberia, Vueling či Aer Lingus, uviedla, že počas leta neočakáva výpadky dodávok.

To však neznamená, že sektor zostáva pokojný. Rast cien paliva už teraz ovplyvňuje fungovanie aeroliniek a firmy pripravujú opatrenia pre prípad, že sa situácia ešte zhorší.

Generálny riaditeľ spoločnosti Luis Gallego uviedol, že firma aktívne reaguje na neistotu spojenú s rastúcimi cenami paliva a prispôsobuje náklady aj kapacity letov.„Momentálne nevidíme problémy s dostupnosťou paliva na našich hlavných trhoch,“ povedal Gallego.

Spoločnosť zároveň priznala mierne slabší dopyt po dovolenkách vo východnom Stredomorí. Napriek tomu sa aerolinky stále snažia prilákať cestujúcich nízkymi cenami. Napríklad spoločnosť Jet2 aktuálne predáva spiatočné lety z londýnskeho letiska Stansted do tureckého Dalamanu už od 77 libier (približne 91 eur).

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac