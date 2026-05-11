Pravdepodobnosť, že prímerie s Iránom vydrží, je 1 %: Trump sa snaží o víťazstvo, priznal

Zuzana Veslíková
TASR
Útok na Irán
„Robíme svetu službu,“ vyhlásil Trump.

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že sa vo vojne proti Iránu naďalej snaží o víťazstvo. Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom podľa neho funguje len s „masívnou podporou životných funkcií“ a najnovší návrh Teheránu si ani neprečítal, lebo by to bola strata času. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.

Trump uviedol, že prímerie s Iránom je veľmi slabé. „Je to, ako keď príde lekár a povie: ‚Pane, váš blízky má jednopercentnú šancu na prežitie‘,“ objasnil situáciu. Prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti pred vyše mesiacom, je podľa Sky News čoraz krehkejšie, pričom obe strany konfliktu v uplynulých dňoch hovorili o útokoch na lode v Perzskom zálive.

V súvislosti s Iránom má „najlepší plán“

Na otázku novinárov ohľadom tohto plánu odpovedal, že je veľmi jednoduchý. Iránsky návrh na ukončenie vojny zároveň označil za „kus odpadu“ a povedal, že nestrácal čas jeho čítaním.

„Neviem, prečo to nepoviete tak, ako to je – Irán nemôže mať jadrovú zbraň,“ povedal jednému z novinárov. „Robíme svetu službu,“ vyhlásil Trump. Teherán podľa neho súhlasil s tým, že sa vzdá svojho jadrového materiálu pod podmienkou, že ho odvezú USA, no neskôr vraj zmenil názor a odstránil túto podmienku z návrhu o ukončení vojny.

Dohodu s Iránom podľa svojich slov dosiahol americký prezident štyri- či päťkrát. „Oni si to rozmyslia. Sú to veľmi nečestní ľudia,“ konštatoval.

Trump v nedeľu na sociálnej sieti uviedol, že odmietol odpoveď Iránu na návrh USA a označil ju za „úplne neprijateľnú“. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v pondelok povedal, že Teherán vo svojej „štedrej a zodpovednej“ odpovedi na návrh USA požadoval ukončenie vojny na Blízkom východe, koniec námornej blokády a uvoľnenie zmrazeného majetku v zahraničí.

