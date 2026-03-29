Loď USS Tripoli prepravila približne 3500 amerických námorníkov. Dorazili do „zóny zodpovednosti“

Ilustračná foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson Adkins, Public domain, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
TASR
Útok na Irán
Loď prepravuje aj transportné a útočné stíhacie lietadlá a ďalšie útočné a taktické prostriedky.

Vrtuľníková výsadková loď USS Tripoli dopravila do oblasti Blízkeho východu približne 3500 amerických námorníkov a príslušníkov námornej pechoty, informovalo v nedeľu americké Ústredné velenie ozbrojených síl (CENTCOM) s odvolaním sa na televíziu Sky News.

CENTCOM uviedlo, že jednotky dorazili do „zóny zodpovednosti“ v piatok.

Pred takmer dvoma týždňami, keď prišiel rozkaz na nasadenie, sa loď USS Tripoli a vojaci zúčastňovali na vojenských cvičeniach v blízkosti Taiwanu.

Presunuli aj ďalšie lode

Do regiónu boli zo San Diega presunuté aj loď USS Boxer a dve ďalšie lode spolu s ďalšou expedičnou jednotkou námornej pechoty. Ich príchod prichádza v čase špekulácií o možnej americkej pozemnej invázii do Iránu.

Podľa denníka Washington Post (WP) Spojené štáty pripravujú niekoľkotýždňovú operáciu, ktorá by „nedosiahla rozsah úplnej invázie“ a mohla by zahŕňať výsadky špeciálnych jednotiek aj útvarov pechoty. Nie je zatiaľ jasné, či prezident USA Donald Trump tento plán schváli.

Foto: SITA/AP

Trump totiž predtým pozemnú inváziu označil za „stratu času“, pretože Irán „už o všetko prišiel“. Nedávno dodal, že vyslanie pozemných jednotiek by ani neavizoval, pričom zopakoval, že také nasadenie neplánuje.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa v piatok pred novinármi vyjadril, že vojna s Iránom sa skončí o týždne, nie mesiace, a že Spojené štáty na úspech nepotrebujú pozemné jednotky.

Nasadenie pozemných síl čelí výraznému nesúhlasu americkej verejnosti – podľa prieskumu agentúry Associated Press a National Opinion Research Center pri University of Chicago s tým nesúhlasí 62 percent respondentov. Takýto plán podporuje iba 12 percent opýtaných.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac