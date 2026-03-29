Loď USS Tripoli prepravila približne 3500 amerických námorníkov. Dorazili do „zóny zodpovednosti“

Vrtuľníková výsadková loď USS Tripoli dopravila do oblasti Blízkeho východu približne 3500 amerických námorníkov a príslušníkov námornej pechoty, informovalo v nedeľu americké Ústredné velenie ozbrojených síl (CENTCOM) s odvolaním sa na televíziu Sky News.
CENTCOM uviedlo, že jednotky dorazili do „zóny zodpovednosti“ v piatok.
Pred takmer dvoma týždňami, keď prišiel rozkaz na nasadenie, sa loď USS Tripoli a vojaci zúčastňovali na vojenských cvičeniach v blízkosti Taiwanu.
Presunuli aj ďalšie lode
Do regiónu boli zo San Diega presunuté aj loď USS Boxer a dve ďalšie lode spolu s ďalšou expedičnou jednotkou námornej pechoty. Ich príchod prichádza v čase špekulácií o možnej americkej pozemnej invázii do Iránu.
Podľa denníka Washington Post (WP) Spojené štáty pripravujú niekoľkotýždňovú operáciu, ktorá by „nedosiahla rozsah úplnej invázie“ a mohla by zahŕňať výsadky špeciálnych jednotiek aj útvarov pechoty. Nie je zatiaľ jasné, či prezident USA Donald Trump tento plán schváli.
Trump totiž predtým pozemnú inváziu označil za „stratu času“, pretože Irán „už o všetko prišiel“. Nedávno dodal, že vyslanie pozemných jednotiek by ani neavizoval, pričom zopakoval, že také nasadenie neplánuje.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa v piatok pred novinármi vyjadril, že vojna s Iránom sa skončí o týždne, nie mesiace, a že Spojené štáty na úspech nepotrebujú pozemné jednotky.
Nasadenie pozemných síl čelí výraznému nesúhlasu americkej verejnosti – podľa prieskumu agentúry Associated Press a National Opinion Research Center pri University of Chicago s tým nesúhlasí 62 percent respondentov. Takýto plán podporuje iba 12 percent opýtaných.
