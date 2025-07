Populárny McDonald’s na Slovensku pripravuje ďalšie dve reštaurácie. Do prevádzok už hľadá aj prvých zamestnancov

McDonald’s v uplynulom období výraznejšie odštartoval rozširovanie svojej tuzemskej siete. Zástupcovia spoločnosti avizovali, že v rámci expanzie plánujú otváranie nových reštaurácií aj v lokalitách, kde doteraz absentovali. Svoje slová potvrdzujú a v súčasnosti je zrejmé, že „mekáč“ smeruje do ďalších dvoch oblastí.

Ako sme vás ešte počas júna informovali, svojej prvej reštaurácie pod známym logom sa dočkali obyvatelia Spišskej Novej Vsi. Na mieste sme boli aj my a z otvorenia sme vám priniesli krátku reportáž. Na Spiši tak ide po Poprade o druhú pobočku známej fastfoodovej siete.

Okrem toho, populárne pokrmy si už o pár mesiacov premiérovo vychutnajú aj na Záhorí. Podľa dostupných správ tu sieť rýchleho občerstvenia chystá svoju prvú prevádzku a ako sa zdá, pokračovať bude ďalej. Ako teraz upozornil portál Yim.Ba, McDonald’s pracuje na rozšírení svojho bratislavského portfólia v prehliadanej mestskej časti. Navyše, ako zo zverejnených pracovných ponúk vyplýva, nový „mekáč“ bude mať aj Budča.

Okraj Bratislavy a strategická lokalita pri rýchlostnej ceste

Obľúbený fastfood má aktuálne najsilnejšie zastúpenie v Bratislave. Na území hlavného mesta má už 18 pobočiek, celkovo na území Slovenska 50. Práve bratislavské portfólio reštaurácií čaká ďalšie rozširovanie. Podľa najnovších správ sa rýchleho občerstvenia konečne dočkajú aj obyvatelia Podunajských Biskupíc. V okrajovej mestskej časti sa stane súčasťou projektu Podunajská brána.

O tomto retailovom parku sme vás prvý raz informovali ešte počas marca. Nákupná zóna by mala zaplniť voľné priestory blízko Ulice Svornosti a tvorená bude tromi objektmi. Prvý bude mať dve podlažia a tvar písmena L, druhá budova je plánovaná so štandardnými obdĺžnikovým pôdorysom a jedným podlažím. Plánované sú tu obchodné prevádzky rôzneho typu. V treťom objekte by svoj domov mala nájsť prevádzka rýchleho občerstvenia, teda McDonald’s.

S dokončením sa počíta v závere aktuálneho roka, či sa však prevádzky vrátane reštaurácie stihnú otvoriť ešte tento rok, je otázne. Termín nástupu sa nešpecifikuje ani v danej pracovnej ponuke, plat prvých zamestnancov na manažérskych pozíciách by mal začínať na úrovni 1 435 eur.

O niečo menej ponúka McDonald’s prevádzkovým pracovníkom do pripravovanej reštaurácie v Budči. Ponúkaný plat začína na sume 1 222 eur mesačne. Kým v Bratislave sieť rýchleho občerstvenia stavila na vstup do novej mestskej časti, v Budči bude cieliť hlavne na tranzitujúcich. Poloha novej prevádzky je zreteľne viditeľná z rýchlostnej cesty R1 medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom.

Podľa aktuálneho stavu môžeme predpokladať, že sa táto pobočka otvorí ešte tento rok. O bližšie informácie sme požiadali aj zástupcov McDonaldu na Slovensku, v prípade zaslaného stanoviska budeme článok aktualizovať.