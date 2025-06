Ďalší Slováci sa môžu tešiť na obľúbený McDonald’s: Prichádza do tohto mesta, do prevádzky už hľadajú kolegov

McDonald’s sa už roky teší obrovskej obľube po celom svete a výnimkou nie je ani Slovensko. Po Bratislave, Žiline, Košiciach či ďalších mestách expanduje známy reťazec rýchleho občerstvenia aj do lokalít, kde dosiaľ nemal svoje zastúpenie. Najnovšie sa pripravuje otvorenie prvej franšízy v Senici.

Informáciu o pripravovanej prevádzke priniesla pracovná platforma Profesia, kde sa nedávno objavila ponuka práce pre novú franšízu McDonald’s v Senici. Zároveň je už isté, že výstavba sa oficiálne začala. Na facebooku o tom informovalo samotné mesto Senica, ktoré zverejnilo aj niekoľko fotografií zo staveniska.

McDonald’s už hľadá nových zamestnancov

Nová franšíza má vzniknúť na adrese Hurbanova 2943/40c. McDonald’s v inzeráte láka na hodinovú mzdu 4,75 eura, pričom ponúka pracovné príležitosti na plné aj skrátené úväzky, ako aj brigády. O prácu sa môžu uchádzať nielen študenti, ale aj mamičky na materskej, absolventi, seniori či zdravotne znevýhodnené osoby.

Reakcie verejnosti sú zmiešané

Zámer vybudovať franšízu McDonald’s priamo v Senici vyvolal medzi obyvateľmi výrazný ohlas. Niektorí sa netaja nadšením: „Jupíííí, už sa teším,“ napísala jedna zo Seničaniek. Ďalšia dodáva: „Konečne! Moje želanie bolo vyslyšané. Už nemusíme chodiť do TT.“

Na druhej strane sa objavujú aj kritickejšie hlasy. Viacerí ľudia vyjadrili názor, že by radšej na danom mieste videli inú formu verejného priestoru: „Je to síce zelená plocha na rušnom mieste, ale radšej by som tam videla vysadené stromy, lavičky…“ zaznelo v diskusii.

Iný komentár uvádza: „Achhh… motorický park pre deti a dospelých by bola určite lepšia voľba.“ Niektorí obyvatelia sa zamýšľajú aj nad dopravným vplyvom novej prevádzky: „Chápem, že pre investora je to fajn miesto, ale rozmýšľalo mesto, aký to bude mať dosah na dopravu a na ten minikruháč? Už kolabuje doprava, keď prídu štvrtkové akcie v Kauflande. Ešte do toho na druhej strane McDonald’s. Bude zábava.“

Napriek rozličným názorom prevláda vo viacerých reakciách pocit, že ide o krok smerom k rozvoju mesta. „Konečne sa rozvíja Senica. Len tak ďalej,“ zaznelo tiež medzi komentármi.

Zatiaľ nie je známe, kedy presne sa brány novej prevádzky otvoria. Redakcia interez preto kontaktovala priamo spoločnosť McDonald’s so žiadosťou o vyjadrenie, aby sme pre vás zistili predpokladaný dátum otvorenia.