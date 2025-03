Obyvatelia hlavného mesta budú nakupovať v novom obchodnom centre, vyrásť by malo do konca roka. Pribudne aj známy fastfood

Od začiatku roka uzreli svetlo sveta viaceré nové projekty, ktoré majú ambíciu do rôznych slovenských lokalít priniesť obľúbené obchody a tým prispieť ku kvalitnej občianskej vybavenosti. Predovšetkým retail parky začali vznikať v menších obciach či na okraji veľkých miest a rozvoj tohto konceptu potvrdzuje aj ďalší projekt z Bratislavy.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Konkrétne pôjde o projekt s názvom Retail park Podunajská brána, ktorý vyrastie na okraji mestskej časti Podunajské Biskupice. Má ísť o prirodzené doplnenie developmentu s rovnomenným názvom, ktorý začal realizovať investor Tatra Real. Obchodné priestory by však mal dokončiť iný developer, firma Mitiska REIM. Informuje o tom portál Yim.Ba.

Retail park by mal zaplniť voľné priestory blízko Ulice Svornosti a tvorený bude tromi objektmi. Prvý bude mať dve podlažia a tvar písmena L, druhá budova je plánovaná so štandardnými obdĺžnikovým pôdorysom a jedným podlažím.

Samozrejmosťou je parkovanie

Plánované sú tu obchodné prevádzky rôzneho typu. V treťom objekte by svoj domov mala nájsť prevádzka rýchleho občerstvenia. K projektu, pochopiteľne, patrí aj parkovanie pre viac ako 250 vozidiel.

Portálu sa podarilo zistiť, že výstavba obchodného komplexu sa už začala a dokončená by mohla byť vo štvrtom kvartáli tohto roka. Konkrétne značky zatiaľ kompetentní neprezradili. „Očakávané sú klasické maloobchodné jednotky, typické pre väčší retail park. Prevažne medzinárodní nájomcovia z oblasti nábytku, drogérie, športu, oblečenia, lekárne, fitnes, kaviarne, diskontných predajcov a podobne,“ povedal managing director Tomáš Cifra.

Vzhľadom na zloženie podobných projektov v okolí Podunajských Biskupíc či priľahlých obcí sa dá predpokladať, kto by mohol nové obchodné priestory obsadiť. Otázkou však ostáva meno fastfoodového reťazca – údajne by malo ísť o poprednú spoločnosť v segmente rýchleho občerstvenia. Do úvahy teda v súčasnosti prichádzajú hlavne McDonald’s a KFC.

Počíta sa totiž aj so službou drive-in, ktorú obaja gastrohráči ponúkajú. Burger King má podľa posledných informácií na Slovensku zatiaľ stopku, viac sme napísali v tomto článku.