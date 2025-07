Slováci v lacnom Actione vlani nechali desiatky miliónov eur. Zisky v miliónoch počítajú aj Pepco či Jysk

Keď v marci 2023 vstúpil na slovenský trh holandský diskont Action, rozhýbal vody v segmente nepotravinových reťazcov. Predovšetkým tých, ktoré sa špecializujú na predaj zmiešaného tovaru, zväčša v nízkych cenách. Dnes už vieme, ako sa niektorým obchodníkom vlani darilo.

Rok 2023 začínal Action v marci, pričom za približne 9 mesiacov u nás otvoril 15 kamenných predajní. Pobočky s poradovým číslom 14. a 15. navyše pribudli až počas decembra. Napriek tomu mal holandský reťazec v tom istom roku tržby 26,5 milióna eur a dokázal vygenerovať aj zisk – 335-tisíc eur.

Mnohí preto boli zvedaví na to, ako sa diskontu darilo počas jeho prvého kompletného roka na Slovensku. Uplynulý rok Action končil takmer s 30 otvorenými obchodmi, ktoré rozšíril naprieč mnohými tuzemskými regiónmi. Ako vyplýva z hospodárskych výsledkov za rok 2024, Holanďania ho ukončili s tržbami viac ako 75 miliónov eur. Navyše, vykázali aj zisk, ktorý sa napriek investíciám do nových pobočiek a ďalším nákladom vyšplhal na 2,35 milióna eur.

Ako sme vás nedávno informovali, v súčasnosti už Action atakuje hranicu 40 slovenských predajní. Tie najbližšie by mohli pribudnúť v Košiciach či v Bratislave.

Darilo sa aj ďalším reťazcom

Action však nie je ani zďaleka jediným obľúbeným obchodom, ktorý Slováci opakovane navštevujú. Stabilnú pozíciu si udržiava Pepco, TEDi, KiK, no do tohto segmentu čiastočne spadá napríklad aj Jysk.

TEDi a KiK zatiaľ hospodárske výsledky za vlaňajší rok nezverejnili, no počas predošlých období sa im u nás darilo a pravidelne dokázali vykazovať zisk. Medzi rokmi 2022 a 2023 napríklad KiK so ziskom poskočil z 1,6 milióna eur na rovných 5 miliónov eur. Podarilo sa mu to pri tržbách bezmála 70 miliónov eur. Eseročka TEDi Betriebs stabilne rastie a v roku 2023 dokázala s tržbami 77 miliónov eur vygenerovať zisk 10,3 milióna eur. Poďme ale k aktuálnejším číslam.

Podľa údajov z oficiálneho webu má Pepco na Slovensku otvorených 158 predajní a spotrebiteľom je takpovediac „po ruke“ prakticky všade. Ľudia si ho obľúbili vďaka šikovným potrebám do domácnosti, ale tiež zaujímavej ponuke oblečenia, hlavne pre tých najmenších.

Poľská spoločnosť v roku 2024 vykázala tržby na úrovni 149 miliónov eur, čo z nej robí pri tomto ukazovateli zrejme najsilnejšieho hráča vo svojej oblasti. Čistý zisk vlani predstavoval 12,7 milióna eur, čo je oproti roku 2023 pokles o zhruba 3,5 milióna eur.

Viac ako 50 predajní už u nás prevádzkuje aj dánsky obchodník Jysk. Naposledy otváral kamenné pobočky v Handlovej a Dubnici nad Váhom. Medzinárodná sieť ponúka zákazníkom prakticky všetko pre domácnosť, vrátane väčšieho nábytku. O tom, že tu Slováci nakupujú radi, svedčia aj zverejnené hospodárske výsledky.

Počas vlaňajšieho roka Jysk tržbami atakoval magickú hranicu 100 miliónov eur, chýbalo mu zhruba len 200-tisíc eur. Úctyhodný výsledok podčiarkol zisk, ktorý sa vyšplhal na 16,8 milióna eur. V praxi to znamená, že reťazec dokáže fungovať efektívne a uplynulý rok bol s ohľadom na posledné roky jeho najlepší.

Prichádza ďalší hráč

Uvedené výsledky obchodníkov predávajúcich zmiešaný tovar dozaista lákajú aj iné reťazce, ktoré vidia v slovenskom trhu značný potenciál. Jeden taký už započal aj formálne kroky svojej expanzie. Konkrétne ide o nemeckého predajcu Woolworth.

Lacný reťazec má vo svojej ponuke predovšetkým doplnky do domácnosti, oblečenie, dekorácie, bytový textil a iný zmiešaný tovar. Typologicky ho môžeme prirovnať práve k iným obľúbeným obchodom ako Action, Pepco či Sinsay, pre ktoré tak pôjde o pomerne silnú konkurenciu. Približne tretinu z 18-tisíc produktov totiž Woolworth predáva za menej ako tri eurá.

Keď sa ešte počas minulého roka rozoberalo, v ktorých mestách by mohol lacný nemecký reťazec otvoriť prvé predajne, najčastejšie sa spomínali Trnava a Prešov. Kompetentní tam údajne rozbehli rokovania s nákupným centrom Solivaria a Retail Parkom Trnava. Ako teraz vyplýva z nových zverejnených pracovných ponúk, minimálne špekulácie o Trnave sa potvrdili.

Okrem tohto mesta Woolworth mieri aj do Bratislavy a Ružomberka. Diskont do týchto miest hľadá vedúcich predajne, ktorým ponúka plat od 1 600 eur mesačne.