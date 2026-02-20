Poplach v Košiciach: Hasiči zasahujú pre nebezpečnú látku, privolali aj pyrotechnika

Hasiči momentálne zasahujú na Šoltésovej ulici v Košiciach v súvislosti s nahlásenou nebezpečnou látkou. Veliteľ zásahu si po prieskume na miesto vyžiadal aj prítomnosť policajného pyrotechnika.
Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti. Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek.
Na mieste zasahuje deväť hasičov s tromi kusmi techniky. „Po príchode na miesto si veliteľ zistil prieskumom, že ide o kyselinu pikrovú v pôvodnom obale na povale. Momentálne nie sú evakuované žiadne osoby, nie sú hlásené ani úmrtia, ani zranené osoby,“ uviedol pre TASR hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach Jozef Bálint.
