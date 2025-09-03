Politológ Štefančík: Fico bol v Číne pri Putinovi ako bezvýznamný červík oproti veľkému slonovi

Premiér Robert Fico je v týchto dňoch v Číne, kde sa stretol druhýkrát v priebehu jedného štvrťroka s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Slovenský premiér hovoril o snahe štandardizácie vzťahov s Ruskom, kritizoval ukrajinské útoky na ropovod Družba a na ruskú stranu nepadlo ani jedno kritické slovo.
Slovenský premiér ani teraz neodsúdil minulotýždňové útoky na civilné ciele v Kyjive, pri ktorých zomrelo 25 ľudí. Ruská armáda zasiahla aj budovu delegácie EÚ v hlavnom meste Ukrajiny. Tú vedie ako veľvyslankyňa Slovenka Katarína Mathernová.
Je toto ohrozenie bezpečnosti pre Slovensko? Zabuchli sme si už úplne dvere k rokovaciemu stolu s lídrami EÚ?
Rozoberali sme aj domácu politiku. Dopravná nehoda šéfa SIS odhalila, že auto neuviedol v daňovom priznaní. Okrem toho, šéf tajných mal prekročiť rýchlosť, zraniť pri nehode maloleté dievča a jazdiť bez ochranky. Ak šéf SIS jazdí bez ochranky, je to nielenže ohrozenie jeho osobnej bezpečnosti, ale aj národnej bezpečnosti, keďže je nositeľom citlivých informácií štátu. Mal by odstúpiť? Mala by ho začať riešiť NBÚ a finančná správa?
Toto a veľa ďalších zaujímavých tém preberala Karolína Piliarová so svojím hosťom Radoslavom Štefančíkom v novom vydaní relácie 1 na 1. Aktuálnu epizódu si môžete pozrieť vyššie alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.
