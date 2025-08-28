Generál Macko: Je otázkou času, kedy ruská raketa padne na Slovensko. Som zvedavý, koho potom Fico obviní.

Generál Pavel Macko. Foto: Interez.sk

Karolína Piliarová
1 na 1
Hosťom Karolíny Piliarovej v diskusnej relácii 1 na 1 bol tentoraz generál vo výslužbe Pavel Macko, ktorý bol najvyššie pôsobiacim Slovákom v štruktúrach Severoatlantickej aliancie.

K mierovej dohode medzi Ukrajinou a Ruskom sa ani zďaleka neblížime. Svedčí o tom viacero udalostí. Rusi sa dostali už k Dnepropetrovskej oblasti a zintenzívnili útoky na západe Ukrajiny, len niekoľko desiatok kilometrov od ukrajinsko-slovenskej hranice. A hoci to ešte pred pár týždňami vyzeralo, že Volodymir Zelenskyj a Vladimir Putin sa stretnú do konca augusta za jedným rokovacím stolom, dnes je jasné, že k mierovým rokovaniam nedôjde. Ako sa v diskusnej relácii portálu interez vyjadril generál vo výslužbe Pavel Macko, do konca roka samit prezidentov Ukrajiny a Ruska nepredpokladá.

Moderátorka Karolína Piliarová sa so svojím hosťom rozprávala aj o aktuálnych kapacitách armády Ukrajiny a Ruska. Práve náš napadnutý východný sused by v tomto okamihu vojny potreboval finančnú injekciu od západných spojencov v hodnote 100 miliárd USD. Macko uviedol, že v tejto chvíli je reálne, aby Západ takúto sumu Ukrajine poskytol. Potrebná bude len politická vôľa.

Okrem toho sa bývalý najvyššie postavený Slovák v štruktúrach NATO vyjadril aj k ruským útokom na západe Ukrajiny. Útoky na Mukačevo a Ľvov považuje za provokáciu Ruska. Uviedol, že je len otázkou času, kedy ruská raketa alebo dron dopadne na územie Slovenska.

Toto a veľa ďalších zaujímavých tém preberala Karolína Piliarová so svojím hosťom Pavlom Mackom v novom vydaní relácie 1 na 1. Aktuálnu epizódu si môžete pozrieť vyššie alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.

Nahlásiť chybu v článku

