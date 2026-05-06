Po 22 rokoch legendárny príbeh opäť ožil. Nový seriál absolútne opantal divákov

Recenzie divákov sú však rozporuplné. Jedna skupina tvrdí, že seriál je lepší než kniha či pôvodný film, no druhá skupina má presne opačný názor. Napriek tomu je aktuálne číslom jeden na Netflixe.
Úspešnej knihe a filmu vdýchli nový život
Pred pár dňami mal na Netflixe premiéru nový seriál, ktorý okamžite opantal divákov a prevalcoval rebríčky sledovanosti prakticky na celom svete, ako sme si všimli na FlixPatrole. Miniséria Man on Fire ponúka sedem epizód s minutážou do hodiny, pričom sa radí medzi žánre dráma a akčný triler.
Seriál vznikol podľa knižnej predlohy s rovnomenným názvom od spisovateľa A. J. Quinnella z roku 1980. Táto novela však pred 22 rokmi už raz bola sfilmovaná.
Príbeh sleduje muža menom John Creasy, ktorý bol kedysi vysoko funkčným a zručným žoldnierom špeciálnych jednotiek. Je známy tým, že prežil aj tie najnáročnejšie situácie, no teraz trpí intenzívnou posttraumatickou stresovou poruchou. Aj napriek tomu je odhodlaný prekonať svojich démonov, preto sa vydáva na cestu k vykúpeniu. Ale skôr, ako sa stihne prispôsobiť tomuto novému životu, ocitne sa opäť v ohni a bojuje tvrdšie, ako kedykoľvek predtým.
Má rozporuplné recenzie
Diváci mu na filmovom portáli ČSFD udelili nadpriemerné hodnotenie – 63 %, podobne obstál aj na IMDb, kde má rating 6.8/10, na Rotten Tomatoes mu však svieti až 89 %.
Podľa niektorých divákov je seriál ešte lepší ako jeho knižná či filmová predloha. Tvrdia, že sa skutočne vydaril, oceňujú aj herecké výkony. Našli sa ale aj takí diváci, pre ktorých je seriál sklamaním, pretože mali vraj väčšie očakávania a sú presvedčení, že pôvodný film Man on Fire z roku 2004 s Denzelom Washingtonom a Dakotou Fanning v hlavnej úlohe bol oveľa lepší.
