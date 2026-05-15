Nemecko reagovalo na slová Fica: Merz vraj návštevu Slovenska nikdy neplánoval, premiér o nej pritom verejne hovoril

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Nemecká vláda reagovala na tvrdenia o návšteve Bratislavy.

Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz oficiálnu návštevu Slovenska neplánoval. V reakcii na medializované informácie o údajnom zrušení jeho nadchádzajúcej návštevy v Bratislave to vo štvrtok pre TASR potvrdil hovorca nemeckej vlády.

„Program kancelára sa zvyčajne zverejňuje týždeň vopred. Vzhľadom na pretrvávajúce špekulácie vás však chceme informovať, že kancelár v súčasnosti neplánuje a ani neplánoval oficiálnu návštevu Slovenska,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Fico hovoril o návšteve ešte v apríli

Premiér Robert Fico avizoval návštevu Merza ešte v apríli na neformálnom summite EÚ v cyperskej Nikózii s tým, že sa uskutoční do konca mája. V sobotu (9. 5.) počas svojho návratu z Moskvy, kde sa ako jediný predstaviteľ EÚ zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva, spresnil, že návšteva je naplánovaná na 29. mája.

Podpredseda Progresívneho Slovenska a bývalý šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok vo štvrtok na tlačovej konferencii vyhlásil, že plánovaná návšteva Merza na Slovensku sa neuskutoční. Dôvodom bola podľa jeho slov práve Ficova návšteva Ruska. Ako Korčok podotkol, slovenská strana opakovane komunikovala a potvrdzovala návštevu, aj keď ju nemecká strana nikdy nepotvrdila.

Nemecký kancelár slovenského premiéra za cestu do Moskvy kritizoval a povedal, že sa s ním o nej bude rozprávať. Robert Fico vie, že sa tu nezhodujeme. Veľmi ma to mrzí a o tomto dni v Moskve sa s ním budeme rozprávať,“ povedal Merz na spoločnej tlačovej konferencii so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom v Štokholme.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Veľmi ma to mrzí: Merz skritizoval Ficovu cestu do Moskvy. O jeho návšteve sa s…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac