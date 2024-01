Ľudí nahneval seriál Berlin, vyčítajú mu jednu vec a vy ste si ju možno ani nevšimli. Totálne však ovládol Netflix

Netflix naservíroval fanúšikom hitu La casa de papel novinku s názvom Berlin, ktorá sleduje život práve tejto obľúbenej postavy. Podľa hodnotení to vyzerá, že sú zatiaľ spokojní, no napriek tomu sa objavila sťažnosť na jednu vec, ktorá mnohým prekáža, upozornil LADbible. No pravda je taká, že niektorí z vás ju ani nemajú šancu spozorovať.

Článok pokračuje pod videom ↓

Osemdielny seriál Berlin ukazuje túto postavu v minulých časoch, kedy plánoval šialene veľkú lúpež. V tom období ho totiž zaujímali len sex a peniaze, v tomto prípade konkrétne šperky v hodnote 44 miliónov, uvádza oficiálny text distribútora. A vy už asi veľmi dobre tušíte, čo vás čaká. A možno ste už tento seriál aj stihli zhltnúť.

Diváci sú spokojní

Viacero divákov áno, o čom svedčia aj ich hodnotenia. Na ČSFD obstála novinka viac než dobre, aktuálne jej svieti hodnotenie 75 %. Podobne to vyzerá aj na databáze IMDb, kde sa môže pochváliť hodnotením 7,2/10.

Anglický Berlin má iný hlas, než sú zvyknutí, čo sa mnohým nepáči

Už po zverejnení traileru sa objavila jedna sťažnosť, na ktorej sa po premiére seriálu zhodli viacerí. Neprekáža však úplne všetkým. Ľuďom sa nepáči anglický dabing, konkrétne hlas samotného Berlina, ktorý oproti La casa de papel zmenili a teda ho dabuje iný herec.

Mnohí krútili hlavou nad touto zmenou napríklad na Reddite. „Na seriál Berlin som sa tešil od konca 5. série La casa de papel len aby som zistil, že táto postava nemá rovnaký anglický dabing ako ho poznáme. To mi zničilo zážitok zo sledovania,“ zdôveril sa nespokojný divák. „Prestal som to pozerať po dvoch minútach, pretože ma to nahnevalo,“ podotkol niekto ďalší.

No našla sa aj druhá strana, ktorá nedokáže pochopiť, prečo by niekto tento seriál pozeral v angličtine.

„Prečo by ste to vôbec chceli pozerať v angličtine?“ opýtal sa jeden z používateľov. „Zmeňte si jazyk na španielčinu s anglickými titulkami,“ poradil niekto iný.

Ak však pozeráte seriál v originálnom španielskom znení (čo vám aj odporúčame), túto zmenu nemáte ani ako zaregistrovať, tak sa nemusíte obávať, že by pokazila váš zážitok zo sledovania.

Seriál sa okamžite stal hitom Netflixu

Asi nikoho neprekvapí, že sa stalo presne to, s čím Netflix aj rátal a Berlin ovládol streamovaciu službu. Čísla FlixPatrolu jasne ukazujú, že sa nachádza na prvých miestach sledovanosti prakticky po celom svete. Konkrétne na Slovensku na úplne prvom, v podstate už od svojej premiéry.

Vyzerá to teda tak, že zamerať sa na túto tajomnú postavu bol od tvorcov veľmi dobrý krok.