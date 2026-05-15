Takáč pobúril Kyjev: Zverejnil kontroverzné video o Zelenskom, Ukrajina hovorí o hrozbe pre vzťahy

Minister pôdohospodárstva Richard Takáč čelí ostrej kritike zo strany ukrajinskej diplomacie. Ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran reagoval na video, ktoré minister zverejnil na sociálnej sieti a v ktorom hovoril o údajnom užívaní drog prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Na situáciu upozornil Denník N, ktorý dodáva, že podľa veľvyslanca Takáčove vyjadrenia poškodzujú vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou. Zároveň pripomenul nedávne rokovania medzi Zelenským a premiérom Robertom Ficom v Jerevane, kde obe strany hovorili o ďalšej spolupráci
.„Takéto vyjadrenia sa na štátneho predstaviteľa takejto úrovne nepatria,“ odkázal Kastran. Dodal, že podobná rétorika môže ohroziť ďalší dialóg medzi krajinami aj pripravované stretnutia na najvyššej úrovni.
Takáč spomínal drogy aj peniaze
Takáč vo zverejnenom videu komentoval tvrdenia bývalej hovorkyne ukrajinského prezidenta, ktorá mala hovoriť o údajnom užívaní kokaínu zo strany Zelenského ešte v roku 2021 „Zelenskyj čelí megaškandálu. To, čo narozprávala jeho bývalá hovorkyňa, je na okamžitú rezignáciu. Už dlho sa hovorí, že Zelenskyj miluje drogy, ale teraz je to potvrdené. Aspoň konečne vieme, prečo ho v PS tak majú radi,“ vyhlásil Takáč vo videu.
Následne spomínal aj údajné neoficiálne vyplácanie peňazí ukrajinským ministrom a naznačil, že európske financie môžu končiť v netransparentnom systéme.
Ukrajina hovorí o poškodzovaní slovenských záujmov
Veľvyslanec Kastran upozornil, že podobná rétorika podľa neho neškodí len vzťahom medzi Bratislavou a Kyjevom, ale aj samotným záujmom Slovenska. „Takáto rétorika neprispieva ani k uskutočneniu ďalších medzivládnych konzultácií, ani k návštevám na najvyššej úrovni, teda k dialógu, ktorý je základom budovania skutočných partnerských vzťahov medzi štátmi,“ uviedol.
Ministra zároveň vyzval, aby bol pri podobných tvrdeniach opatrnejší a neprispieval k šíreniu neoverených alebo pochybných informácií vo verejnom priestore. Podľa veľvyslanca takéto výroky nahrávajú krajine agresorovi a poškodzujú predovšetkým samotný štát.
