Takáč pobúril Kyjev: Zverejnil kontroverzné video o Zelenskom, Ukrajina hovorí o hrozbe pre vzťahy

Reprofoto: Facebook/Richard Takáč - minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Nina Malovcová
Veľvyslanec označil jeho výroky o Zelenskom za absurdné.

Minister pôdohospodárstva Richard Takáč čelí ostrej kritike zo strany ukrajinskej diplomacie. Ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran reagoval na video, ktoré minister zverejnil na sociálnej sieti a v ktorom hovoril o údajnom užívaní drog prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Na situáciu upozornil Denník N, ktorý dodáva, že podľa veľvyslanca Takáčove vyjadrenia poškodzujú vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou. Zároveň pripomenul nedávne rokovania medzi Zelenským a premiérom Robertom Ficom v Jerevane, kde obe strany hovorili o ďalšej spolupráci

.„Takéto vyjadrenia sa na štátneho predstaviteľa takejto úrovne nepatria,“ odkázal Kastran. Dodal, že podobná rétorika môže ohroziť ďalší dialóg medzi krajinami aj pripravované stretnutia na najvyššej úrovni.

Takáč spomínal drogy aj peniaze

Takáč vo zverejnenom videu komentoval tvrdenia bývalej hovorkyne ukrajinského prezidenta, ktorá mala hovoriť o údajnom užívaní kokaínu zo strany Zelenského ešte v roku 2021 „Zelenskyj čelí megaškandálu. To, čo narozprávala jeho bývalá hovorkyňa, je na okamžitú rezignáciu. Už dlho sa hovorí, že Zelenskyj miluje drogy, ale teraz je to potvrdené. Aspoň konečne vieme, prečo ho v PS tak majú radi,“ vyhlásil Takáč vo videu.

Následne spomínal aj údajné neoficiálne vyplácanie peňazí ukrajinským ministrom a naznačil, že európske financie môžu končiť v netransparentnom systéme.

Následne spomínal aj údajné neoficiálne vyplácanie peňazí ukrajinským ministrom a naznačil, že európske financie môžu končiť v netransparentnom systéme.

Ukrajina hovorí o poškodzovaní slovenských záujmov

Veľvyslanec Kastran upozornil, že podobná rétorika podľa neho neškodí len vzťahom medzi Bratislavou a Kyjevom, ale aj samotným záujmom Slovenska. „Takáto rétorika neprispieva ani k uskutočneniu ďalších medzivládnych konzultácií, ani k návštevám na najvyššej úrovni, teda k dialógu, ktorý je základom budovania skutočných partnerských vzťahov medzi štátmi,“ uviedol.

Foto: TASR/Jakub Kotian

Ministra zároveň vyzval, aby bol pri podobných tvrdeniach opatrnejší a neprispieval k šíreniu neoverených alebo pochybných informácií vo verejnom priestore. Podľa veľvyslanca takéto výroky nahrávajú krajine agresorovi a poškodzujú predovšetkým samotný štát.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ďalšia legendárna noc Slafkovského: Náš hokejista opäť hviezdil, je len krôčik od finále

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac