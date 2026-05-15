Magyarova vláda vyslala Moskve jasný odkaz: Po útokoch pri hranici si predvolala veľvyslanca. Ozval sa aj Zelenskyj

Nina Malovcová
TASR
Maďarské ministerstvo zahraničných vecí si na štvrtok predvolalo ruského veľvyslanca v Budapešti. Stalo sa tak v súvislosti s ruskými dronovými útokmi, ktoré na Ukrajine zasiahli aj oblasť pri hranici s Maďarskom. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej ide o jasný príklad radikálneho obratu vo vzťahoch s Moskvou po nástupe premiéra Pétera Magyara.

Reportér AP videl veľvyslanca Jevgenija Stanislavova odchádzať z maďarského ministerstva necelých 30 minút po príchode. Šéfka diplomacie Anita Orbánová si ho predvolala na rozhovor o útokoch, ktoré v stredu zasiahli aj ukrajinskú Zakarpatskú oblasť, kde žije početná maďarská menšina.

Zelenskyj hovorí o dôležitom signáli

„Povedala som ruskému veľvyslancovi, že pre Maďarsko je absolútne neprijateľné, že teraz útočia na Zakarpatsko, domov maďarskej menšiny,“ uviedla Orbánová na sociálnej sieti po stretnutí. „Zdôraznila som, že Rusko by malo robiť všetko pre okamžité prímerie a čo najskoršie mierové a trvalé ukončenie vojny,“ dodala.

Ruská vláda sa k predvolaniu ambasádora verejne nevyjadrila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to však označil za „dôležitý signál“ a poďakoval sa Magyarovi za jeho vyjadrenia. „Moskva sa znova ukázala ako spoločná hrozba nielen pre Ukrajinu, ale aj pre susedné krajiny a celú Európu,“ napísal Zelenskyj na sociálnych sieťach.

Ruský útok odsúdil aj Fidesz

Magyar v stredu podľa servera hang.hu novinárom povedal, že išlo o najnásilnejší útok, aký zasiahol Zakarpatskú oblasť od vypuknutia vojny. „Aj maďarskí železničiari museli ísť do krytov, pretože boli na stanici v Čope. Maďarská vláda odsudzuje ruský útok a Anita Orbánová predvolala na štvrtok ráno ruského veľvyslanca na ministerstvo zahraničných vecí,“ dodal premiér.

Na správu o útoku reagoval aj predseda parlamentnej frakcie opozičnej strany Fidesz Gergely Gulyás, ktorý odsúdil konanie Ruska. „Maďari zo Zakarpatskej oblasti nemôžu za vojnu. Ruský dronový útok čo najdôraznejšie odsudzujeme a považujeme ho za neprijateľný,“ citoval jeho vyjadrenie server 24.hu.

Pred necelým rokom bolo Mukačevo zasiahnuté ruským raketovým útokom a vláda Fideszu v tom čase ruský útok tak rýchlo neodsúdila. Prezident Tamás Sulyok na Facebooku vyjadril „hlbokú sústrasť obetiam ruského raketového útoku na Mukačevo“, krátko potom však svoj príspevok upravil a odstránil z neho slovo ruský, pripomenul server.

