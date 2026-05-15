Suverénna návšteva Moskvy skončila výsmechom: Ruská televízia sa bavila na Ficov účet, zverejnila ironickú reportáž

Nina Malovcová
SITA
Zazneli aj narážky na meno veľvyslanca.

Cestu slovenského premiéra Roberta Fica do Moskvy využila ruská štátna televízia na pobavenie divákov, keď „dvorný novinár Kremľa“ Pavel Zarubin vo svojom programe s iróniou komentoval zákulisie jeho víkendovej schôdzky s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Ako píše portál aktuálně.cz, podľa rusistu Karla Svobodu ide o typický spôsob, akým Moskva ponižuje aj tých zahraničných politikov, ktorí sa snažia vystupovať voči Rusku ústretovo. Zarubin, ktorého ruské médiá opisujú ako človeka, ktorý „buduje Putinov kult osobnosti“, venoval Ficovi rozsiahlu časť svojho populárneho programu.

Sarkazmus aj narážky na meno veľvyslanca

Ten je známy exkluzívnymi zábermi z miest, kam sa bežný človek nedostane. Reportáž začína scénou, v ktorej účastníci rokovania čakajú na príchod Putina a Fica do rokovacej sály, a Zarubin ju už v úvode sprevádza sarkastickým komentárom. Pozornosť upriamil aj na menovku slovenského veľvyslanca v Moskve Petra Priputena, ktorú podľa Zarubina „mnohí čítali ako Priputin“.

Novinár to označil za jazykovú hračku, ktorú si neodpustil ani pri ďalších ironických poznámkach. Zarubin následne s pobavením komentoval príchod oboch lídrov k rokovaciemu stolu. Podľa neho sa Fico najprv vybral k svojej delegácii, no keď si uvedomil, že by bol príliš ďaleko od ruskej strany, otočil sa a postupne sa zdravil s každým ruským ministrom zvlášť. Kamera pritom sleduje, ako slovenský premiér obchádza mimoriadne dlhý stôl, zatiaľ čo Putin sa smeje a máva.

Svoboda hovorí o typickom správaní Kremľa

„Je to klasické správanie – Rusko rešpektuje silných súperov a tých, ktorí mu lezú do zadku, zosmiešňuje. Toto nie je prvý ani posledný raz, Putin zosmiešňuje rád,“ uviedol rusista Karel Svoboda, ktorý pripomenul podobné incidenty z minulosti.

Medzi nimi napríklad proces uznania separatistickej Doneckej a Luhanskej republiky pred vtrhnutím na Ukrajinu v roku 2022 či situáciu, keď Putin priviedol psa na stretnutie s bývalou nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, hoci vedel o jej fóbii zo psov.

„Cieľom je ukázať: ‚sme nad vami‘ – a Robert Fico si na to priamo nabieha. Rusko robí len to, čo robilo vždy,“ dodal Svoboda.

